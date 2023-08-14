Резкое понижение температуры до +13 градусов ожидается в Ростовской области

Осадков в начале недели не прогнозируют Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области с 14 по 16 августа ожидается понижение ночной температуры воздуха, днем при этом будет довольно жарко. Такой прогноз опубликовали на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

- Начало недели пройдет с переменной облачностью, но без существенных осадков. Ветер будет северной четверти 7-12 м/с. По ночам ожидается +19-24, по северу и западу до +13 градусов. Днем воздух должен прогреваться до +29-34, по югу до +37 градусов, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону с 14 по 18 августа 2023 года.

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