Почти месячная норма осадков выпала за сутки в Ростове-на-Дону

Всего за 24 часа в Ростове-на-Дону выпало 42 мм осадков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти месячная норма осадков выпала в Ростове-на-Дону за сутки, в период с 6 утра 10 августа до 6 часов 11 августа. Эту информацию подтвердила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

- Всего за 24 часа выпало 42 мм осадков, большинство из которых пришлись на день четверга. В ближайшие время неустойчивый характер погоды сохранится. Местами по региону возможны ливни с грозами, продолжает действовать штормовое предупреждение, - прокомментировала Елена Назарова.

Отметим, что фронт непогоды с некоторой долей вероятности на выходных может пройти и через Ростов-на-Дону.

Судя по прогнозу на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», 12 августа ночью ожидаются кратковременные дожди с грозами. День пройдет без существенных осадков, ненастья не предвидится и 13 августа. Скорость ветра в субботу и воскресенье может достигать 6-11 м/с и 7-12 м/с. Днем воздух в среднем прогреется до +28-30 градусов.

Напомним, 10 августа из-за грозы в Ростове-на-Дону произошли перебои с электричеством, которые привели к остановке насосных станций и последующему гидроудару в сети коммуникаций. Из-за неполадок произошел порыв в районе улицы Каяльской. По словам местных жителей, водой оказались залиты некоторые дворы и частные дома.

Всего же в единую диспетчерскую дежурную службу после разгула стихии поступило 11 сообщений о подтоплениях и падениях деревьев.

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