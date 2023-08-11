На выходных в Ростовскую область вернется жара, ожидаются грозовые дожди

В субботу днем ожидается +26-31, на востоке области до +36 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На выходных, 12 и 13 августа, в Ростовской области сохранятся жара и кратковременные осадки с грозами. Об этом говорится в прогнозе Ростовского гидрометцентра.

В субботу днем ожидается +26-31, на востоке области до +36. Ночью должно быть +20-25 градусов, по северу и западу до +15. Ветер обещают юго-восточный с переходом на юго-западный и западный 7-12 м/с, иногда 15-18 м/с.

В воскресенье днем воздух прогреется до +26-31, по востоку региона до +34. В темное время суток столбики термометров установятся в районе +18-23, по северу и западу - до +13. Ветер прогнозируют западный и северо-западный 6-11 м/с и 12-14 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10 августа в Ростове из-за дождя произошло 6 подтоплений, рухнуло 5 деревьев

Спасатели и коммунальщики ликвидируют последствия непогоды в Ростове-на-Дону (подробности)