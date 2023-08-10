В Ростове после порыва на Каяльской ведут аварийные работы, власти оценили ущерб

Ростовчане сообщили, что дворы и частные дома залило водой Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону после порыва водовода на улице Каяльской были задействованы бригады ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, ущерб уже оценили сотрудники районной администрации. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Все аварийные службы города незамедлительно выехали на место аварии. Сотрудники администрации Пролетарского района обошли частные домовладения с целью оценки ущерба, - написал в Telegram Алексей Логвиненко.

Глава городской администрации напомнил, что течь в районе улицы Каяльской устранили еще утром 10 августа.

Сейчас аварийные работы и расчистку проезда ведут на улице Путевой. От водоканала донской столицы привлекли четыре группы рабочих и девять единиц техники.

Энергетики восстанавливают линию электропередач, газовщики - участки поврежденного наземного газопровода. После завершения ремонта специалисты приступят к благоустройству территории.

- Подчеркну, что возникшая ситуация не влияет на водоснабжение города. В настоящее время используется резервная схема подачи ресурса. Вода поступает на очистные сооружения и в сеть без перебоев, - прокомментировал Алексей Логвиненко.

Напомним, сегодня в Ростове-на-Дону произошел порыв одного из магистральных водоводов города. После этого, по словам местных жителей, залило дворы и частные дома. По данным «Ростовводоканала» коммуникации оказались повреждены из-за гидроудара, который случился после перебоев в работе насосов во время грозы.

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