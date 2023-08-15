Перепады температур на 25 градусов ожидаются в Ростовской области

Днем воздух будет прогреваться до +36 градусов, по ночам - до +11-16 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перепады температур на 20-25 градусов ожидаются в Ростовской области в зависимости от времени суток, сообщают синоптики Ростовского гидрометцентра.

Как выяснилось, в период с 15 до 17 августа днем прогнозируют +29-34 градуса, местами +36-37. По ночам при этом должно быть от +16 до +21, а по северу и востоку области около +11-13 градусов. Таким образом, жителям региона в ближайшее время следует подготовиться к температурным качелям.

Добавим, в указанные три дня существенных осадков на Дону не обещают, в отдельных территориях сохранится пожароопасность. Скорость ветра составит 6-11 и 7-12 м/с.

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