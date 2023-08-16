Климатолог Иошпа рассказал, когда наступит пик сильной жары в Ростовской области

В течение нескольких дней в Ростовской области сохраняется жара. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области несколько дней сохраняется сильная жара — столбики термометров достигают +35 — +36 градусов. Климатолог Александр Иошпа считает, что на этой неделе столбики термометров продолжал расти. Он рассказал «КП-Ростов-на-Дону», на какие дни придется пик жары и какую погоду ждать после.

Александр Иошпа отметил, что после дождей температура в регионе немного снизилась. Однако с понедельника, 14 августа, столбики термометра снова поползли вверх. В ближайшие дни в области ожидается усиление жары.

— Температура будет повышаться, скорее всего, до понедельника. Пик жары придется на воскресенье — будет около +38 градусов, — уточнил собеседник.

По его словам, после 14 августа начнется похолодание. Климатолог подчеркивает — резкого снижения температуры не будет.

— Жара обычно начинается с середины июля и продолжается до середины августа. Потом солнце начинает уходит, земля остывает — в любом случае наступает похолодание. Резких скачков в этом году не будет. Станет заметно прохладнее по ночам. А вот днем температура может держаться на уровне +30 градусов, — говорит Иошпа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал высокий уровень ультрафиолетового излучения в Ростовской области. По его словам, в ближайшие дни температура в регионе будет составлять +31 — +34 градуса, а индекс ультрафиолетового излучения — 6 — 7 единиц (этот показатель оценивается по шкале от 1 до 12 единиц — прим. ред.)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области ожидается опасное ультрафиолетовое излучение

Жителей Ростовской области попросили не гулять под солнцем и носить головные уборы. (Подробности)