Провоцирует ли школа проблемы с желудком у детей, рассказала главный детский гастроэнтеролог минздрава Ростовской области

Важно, чтобы у детей не было долгих перерывов в приеме пищи, например, когда они находятся в школе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скоро начнется учебный год. «Живот болит! Не хочу есть суп в школе!» - услышат многие родители. Как относится к подобным жалобам? И стоит ли перед осенью проверить ребенка у гастроэнтеролога на всякий случай? Комментирует заведующая стационаром дневного пребывания ГБУ РО Областная детская клиническая больница, главный внештатный гастроэнтеролог в детском возрасте МЗ РО Ольга Лебеденко.

ГАСТРИТОВ СТАЛО БОЛЬШЕ?

- Если у ребенка нет жалоб на работу желудочно-кишечного тракта, врожденных патологий, хронических заболеваний органов пищеварения, то посещать гастроэнтеролога «на всякий случай» не нужно, необходимость консультаций с узкими специалистами определяет педиатр или врач другой специальности при обследовании ребенка, – рассказала Ольга Борисовна.

По словам специалиста, заболевания органов пищеварения у детей в Ростовской области, как и по всей России, занимают второе место в структуре соматической патологии детского возраста. Чаще всего гастроэнтерологические болезни выявляют в 5-6 лет и в 9-12 лет, когда в детском организме происходят активные изменения. Около 20% ребят, идущих в первый класс, имеют патологию желудочно-кишечного тракта, к концу обучения в школе заболевания ЖКТ встречаются у 80% старшеклассников. У учеников начальной школы ведущее место принадлежит функциональным расстройствам, у подростков – хроническим гастритам, гастродуоденитам (воспаление слизистой оболочки желудка, переходящее на слизистые двенадцатиперстной кишки - прим. ред.)

Факторы риска развития болезней пищеварительных органов: наследственность, пищевые нарушения, стрессовые и конфликтные ситуации в семье и школе. А еще - курение, раннее употребление алкоголя, токсикомания, которые, к сожалению, могут встречаться среди детей и подростков.

- Если у ребенка нет режима дня, его питание не сбалансировано, то даже у очень здоровых, с хорошей наследственностью могут появиться функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта. И если их не устранить, то они могут перерасти в хронические болезни.

БЕЗ НЕРВОВ И В ДВИЖЕНИИ

Болезни желудка и кишечника – это нередко психосоматическая патология . Поэтому важно, чтобы дети меньше нервничали. Ольга Лебеденко говорит, что к началу учебы школьников нужно подготовить: как минимум постепенно вернуть к режиму дня, который бывает во время занятий.

Часто дети жалуются на занятиях на боли в животе. Такие жалобы нельзя оставлять без внимания. Нужно показать ребенка специалистам, ведь это может сигнализировать о заболевании.

Дома важно следить за тем, чтобы дети надолго не занимали сидячее положение и больше двигались, дышали свежим воздухом.

– Без компьютеров в наше время не обойдешься, но за ними детям следует выполнять только самую необходимую работу, причем с перерывами, чтобы воды попить, встать и походить, сходить в туалет, – рассказала Ольга Борисовна.

Еще долгое сидение формирует неправильную осанку, а при ней нарушается работа внутренних органов , в том числе желудочно-кишечного тракта.

А ЧТО ЖЕ ФАСТФУД?

– Чипсы и гамбургеры с газировкой иногда могут съесть здоровые дети, но очень редко. А вообще, в детском рационе должны быть натуральные продукты, меньше жареной, острой, копченой пищи, кетчупов, майонеза, кондитерских изделий. Сегодня подрастающее поколение часто склонно к полноте и сахарному диабету, – отметила Ольга Борисовна.

Идеальный рацион детей содержит больше растительных продуктов (фруктов, овощей, каш из круп грубого помола, хлеба – не только белого, но и серого). Обязательно в меню должны быть молочные продукты, яйца, мясо, рыба и совсем немного легкоусвояемых углеводов ( конфет, кондитерских изделий).

Оптимально, чтобы ребенок питался четыре или пять раз в день. Интервалы между приемами пищи должны составлять 2,5 – 3,5 часа. Допускаются перекусы.

Вообще, необходимо соблюдать режим питания и правильно распределить объем и калорийность продуктов в течение дня. Хорошо, если первый завтрак составляет 10% от суточного рациона, второй завтрак – 25%, обед – 35%, полдник – 5%, ужин – 25%. Незадолго до сна можно выпить кефир, простоквашу, овсяной отвар.

– Важно, чтобы у детей не было долгих перерывов в приеме пищи, например, когда они находятся в школе. Сегодня в Ростовской области все ученики начальных классов получают бесплатное горячее питание, и это огромный шаг по сохранению здоровья маленьких дончан, – особо выделила врач.

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