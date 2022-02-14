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Общество14 февраля 2022 15:00

«Ну как с них деньги брать?»: Врач из Ростовской области делает бесплатные анализы заболевшим онкологией детям

В память о погибшем сыне генетик из Ростовской области бесплатно обследует онкобольных детей
Кристина Круговых
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Врач уверена, что от доброго дела ее семья беднее не станет

Врач уверена, что от доброго дела ее семья беднее не станет

Фото: Олег ЗОЛОТО

За 52 года в медицине Донара Магнасарова, как и любой врач, повидала слишком много людской боли и слез. Но старается сделать мир чуточку лучше, насколько это в ее силах. Руководитель частной лаборатории в Сальске, что в Ростовской области, помогает тем, кто заболел онкологией, в основном детям, - делает анализы бесплатно. В «КП — Ростов-на-Дону» узнали у врача удивительные истории спасенных жизней и почему ковид опасен другими болезнями.

НА ПЕНСИИ ОТКРЫЛА ЛАБОРАТОРИЮ

- Напишите про Донару Кириаковну обязательно! Она так помогает нашим больным, - посоветовала одна из героинь ростовской «Комсомолки», которая смогла одолеть рак и помогает людям из своего города разобраться со свалившимся на них диагнозом, и мы выходим на доктора с необычным именем.

Ее необычное дня у всех горожан на слуху — семья Мангасаровых из греков, и действительно: бурная речь, веселый нрав Донары Кириаковны напоминает шумные и радушные греческие типажи из кино. Когда другие уже выходят на долгожданную пенсию, Донара Кириаковна решила открыть собственный кабинет, было это 7 лет назад. Специалист по клинической лабораторной диагностике высшей категории делает анализы и обследования, а дочка Инга ведет стоматологический прием.

А приехала в степной городок из Ульяновской области — мужа после института сюда распределили. Генетик и диагност преподавала сначала в медучилище, а уже в начале 80-х пришла в больницу. В 90-е годы медикам было непросто.

- Денег не было, муж с другими родственниками уехали на Кипр зарабатывать. Два года пахал, и чтобы дочку выучить, и чтобы оборудование в лабораторию закупить, тогда я стала принимать на базе железнодорожной больницы. А когда там стало пусто, уже в 2014 году здание приобрели для своего кабинета — ни копейки кредита тогда не взяли! - с гордостью вспоминает доктор.

Донара Кириаковна в медицине - уже полвека. Фото: личный архив героя публикации

Донара Кириаковна в медицине - уже полвека. Фото: личный архив героя публикации

«НУ КАК С НИХ ДЕНЬГИ-ТО БРАТЬ?»

Вспоминая, как непросто было семье раньше, доктор научилась считать чужие деньги. Ведь, если заболел, то трат впереди будет еще много.

- От правильно поставленного диагноза, в котором учитывается и анализ крови, зависит успех лечения. А до результатов вслепую людей лечить? Они потратятся на 10-15 тысяч в аптеке, и вдруг не поможет, а кошельки-то — не бездонная бочка.

Но нередко пациенты очень удивляются, когда врач не берет с них денег за анализы, УЗИ и кардиограммы, особенно когда речь идет о детях с онкологией.

- Не могу за деток с онкологией брать деньги. Лучше так отдам результаты анализов, а они вспоминают моего сыночка Яниса, - говорит Донара Кириаковна.

14 лет назад у женщины трагически погиб сын Янис. Ему был 31 год. У родителей осталась невестка и двое внуков.

«ЧЕМ СМОГУ - ПОМОГУ»

Так было, например, с одним из старших сыновей в семье местного священника, у которого пятеро своих детей и 13 приемных.

- Андрюша тогда был совсем плох, его, считай, семья на руках заносила, на кушетку уложили, чтобы кровь у него могла взять, - вспоминает врач.

Парню тогда собирали деньги на лечение всем миром и смогли отвоевать ему жизнь у онкологии. Среди ярких случаев диагност вспоминает девочку из Краснодарского края, которой уже пять лет. Родилась недоношенной, незрячей на оба глаза, с ДЦП.

- Мы ее на все внутриутробные инфекции обследовали. Родители — умнички: боролись за дочку и борются. Приезжали к нам рано утром, сдавали анализы и со свежими результатами ехали в Ростов на последний самолет в Москву. До сих пор звонят, хотят проведать, - рассказывает Донара Кириаковна.

Главное богатство доктора - большая семья. Фото: личный архив героя публикации

Главное богатство доктора - большая семья. Фото: личный архив героя публикации

- Сегодня вот из Калмыкии родители с трехлетним мальчонкой онкобольным приехали, а у него еще и с сердечно-сосудистой системой проблемы. Ну как с них деньги взять? Чем смогу — помогу. Пусть налоговая не обижается, что дохода меньше.

Немало в районе детей, у которых находили онкологию, и родители привозили их на анализы к врачу Магнасаровой Они уже давно выросли, а доктор помнит историю каждого.

ГЛАВНОЕ — НЕ ОПОЗДАТЬ

- Недавно одна девочка зашла и говорит: «Благодаря вам мне онкологию выявили вовремя! В Ростове даже удивились, что в провинции такие анализы делают». Болезнь не успела зайти слишком далеко, и образование успешно удалили, - рассказывает доктор. - Видите, как важно все делать вовремя?

Врач сетует, что из-за коронавируса многие не уделяют должного внимания своему здоровью и могут упустить драгоценное время на борьбу с серьезными недугами.

- У нас в Сальске живет меньше 60 тысяч человек, а только по онкологии за обследованием в прошлом году ко мне обращались почти 200 пациентов. И это только одна моя лаборатория, а их в городе несколько помимо поликлиники! Рак груди, шейки матки, кишечника и не только. А еще за этим коронавирусом все забыли, что есть СПИД на свете. А его выявляем сейчас нередко. Поэтому ковид ковидом, а о своем здоровье не нужно забывать!

Женщина продолжает доказывать, что на пенсии можно быть еще более деятельным, чем раньше. Пример подавать есть кому: у Донары Кириаковны сын и дочка, две невестки, три внука и три внучки. И расширение лаборатории на носу.

- Сейчас одна из внучек учится клинической лабораторной диагностике и будет у меня практиковаться, - с гордостью рассказывает бабушка. - Нельзя расслабляться. Нужно еще деток выучить, на ноги поставить, чтобы у них все было.

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