«Мама, мы тебя вылечим!»: Многодетная мать заболела раком и стала участницей конкурса красоты

Татьяна больше года борется с онкологией. Фото предоставлено героиней публикации.

Еще недавно 40-летняя Татьяна Щелкунова жила полной жизнью – воспитывала троих детей, отвозила их на секции, создавала дома уют и радовалась жизни. А в прошлом году женщина нащупала у себя новообразование и сразу же поехала в частную клинику. Признается, что боялась очень сильно. Но врач, посмотрев на результаты УЗИ, сделал короткое заключение: «Ничего страшного. Небольшое фиброзное уплотнении».

Татьяна воспитывает троих детей. Фото предоставлено героиней публикации.

ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ

Этими словами доктор, можно сказать, забрал у женщины год, в течение которого прогрессировала злокачественная опухоль.

- Все говорят, что рак не болит. Болит еще как. Однажды меня скрутила такая злая боль в том месте, где, якобы, было нестрашное фиброзное уплотнение, что я сразу же поехала в больницу. За два дня сдала все анализы, после которых врач озвучил диагноз: «Онкология», - вспоминает ростовчанка.

После этих слов Татьяна мало что помнит. Говорит: рыдала в кабинете, а слова медика не слышала.

Дома близкие вначале не поверили, что у молодой стройной женщины, у которой никогда не было вредных привычек, может быть рак. Но, увы, это оказалось страшной правдой.

Жизнь мамы двоих мальчиков и дочки разделилась на «до» и «после».

- Помню, как мой 14-летний старший сын заплакал, а потом обнял меня крепко–крепко и сказал: «Мама, мы тебя вылечим», - рассказала Татьяна корреспонденту «КП -Ростов-на-Дону».

Женщина говорит, что после того, как узнала о болезни, иначе посмотрела на многие вещи. Фото предоставлено героиней публикации.

СМОТРЕЛА НА МИР, КАК В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

После постановки диагноза, говорит женщина, она просто опустила руки. Не хотела лечиться, а на мир смотрела, как в последний раз.

Благо, рядом были близкие любимые люди, ради которых надо было бороться и жить. Для Татьяны начались изнурительные курсы химиотерапии терапии, также многодетная мама пережила операцию и до сих пор продолжает лечение.

По словам Татьяны, семья стала дня нее той точкой опоры, которая дала силы для борьбы. Но еще женщине помогли организация «Рак победим» и Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй».

- Это разные организации, но их объединяет то, что они были основаны пережившими онкологию девушками и направлены на помощь и поддержание людей, столкнувшихся с этой болезнью. Помимо помощи в маршрутизации, в поиске нужных для лечения препаратов, организации встреч с профильными специалистами, есть проекты совсем другого направления. Например у АНО «Рак победим» есть проект #Ловлюэмоции, в рамках которого проводятся бесплатные мастер-классы, фотосессии, занятия танцами, вокалом, исполняются желания, проводятся выездные туры. Благодаря Ассоциации «Здравствуй» я принимала участие в Московском проекте «Преображение», - рассказала Татьяна.

По ее словам, благодаря членам этой организации, человек не остается один на один с такой же проблемой.

Женщина участвует в конкурсе красоты в первые жизни. Фото предоставлено героиней публикации.

И В НЕСЧАСТЬЕ, И В РАДОСТИ

- Вообще, эта болезнь заставляет иначе посмотреть на мир, переосмыслить какие-то вещи, - рассказывает ростовчанка. - Раньше я жила жизнью детей. У меня ничего не было для себя. А сейчас нахожу время, чтобы занятья тем, что интересно лично мне. Например, скоро я буду принимать участие в конкурсе красоты.

Финал состязания состоится 18 апреля. Одно из заданий конкурса – подготовить видеовизитку о себе.

- Мы сняли ролик обо мне и моей семье. Он сделан в стиле немого черно-белого кино. Мне кажется, получилось чудесно, - говорит Татьяна.

Для Татьяны этот конкурс красоты - возможность отвлечься от мыслей о своей беде, шанс получить новые эмоции. А болеть за нее придет, конечно же, вся семья. Ведь Щелкуновы поддерживают друг друга и в несчастье, и в радости.

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