«Дала слово - выполняй!»: Встретив онкологию, дончанка стала волонтером

Опыт тех, кто когда-то столкнулся с недугом, порой, - самое ценное Фото: Алексей БУЛАТОВ

У каждого волонтера — своя история, как он пришел в добровольцы. Не прятаться по углам, в одиночку переживая свою боль, а объединить земляков, которые встретились с онкологией, однажды решилась и Елена Холод из Ростовской области. Сама она прошла этот путь и теперь хочет помочь другим. Елена в своем городе Сальске стала волонтером ассоциации «Здравствуй!» и поделилась с «КП — Ростов-на-Дону» своей историей, и рассказала, почему нельзя бросать своих.

НИКОМУ НЕ СКАЗАЛА, ЧТО НАДО К ВРАЧУ

Елена Холод привыкла дарить людям улыбки. Работая во Дворце культуры много лет с коллегами делали все возможное, чтобы возродить в родном городе кинотеатр. Только привычный высокий темп жизни в какой-то момент пришлось сбавить. Здоровье Елены дало сбой пять лет назад, когда семья похоронила за коротких срок сразу трех близких людей. Тогда же у нее нашли опухоль на почке, но она не стала говорить родне. Лишь только предупредила через два месяца, что едет на операцию.

- Пришлось справляться самой. Было непросто, но даже ни разу не заплакала, хотя очень эмоциональный человек. Не пристало: у меня муж, сын, мама и главное — у меня же кинотеатр! А кто, если не я?! - шутя, вспоминает Елена. - За день до операции начальник отдела культуры наказал мне во чтобы то ни стало добиться гранта на возрождение нашего кинотеатра в городе, а на следующий день его не стало... Об этом и мой отчим мечтал, киномеханик. А раз слово дала — надо жить, чтобы его сдержать.

А еще Елена проводила свадьбы и праздники. И однажды гостья поймала букет, и Елена в шутку сказала, что просто обязана провести ей свадьбу. Прошло несколько лет, и та девушка с букетом позвонила — пришла пора сдержать слово. Пришлось вставать на ноги и идти — слово нужно держать.

Работая во Дворце культуры, Елена много лет с коллегами делала все возможное, чтобы возродить в родном городе кинотеатр. Фото: личная страница Елены в Инстаграме

СПРОСИТЬ У ЖИВОГО ЧЕЛОВЕКА, А НЕ В ИНТЕРНЕТЕ

Елена вспоминает, насколько ей попадались участливые медики. Вовремя насторожились, выявили диагноз и поддерживали на всем пути лечения. Только в сложный послеоперационный Елена столкнулась с нехваткой другой информации. Врача по каждой мелочи беспокоить не будешь, а узнать надо было.

- Не от рекламной Марьи Ивановны, которая, может, за деньги отзывы пишет, а от реальной женщины, что рядом живет. Она бы сказала, какого помола должна быть крупа, какой жирности молоко пить, чтобы чувствовать себя комфортно. Даже такие мелочи и то важны.

Тогда у Елены родилась идея — объединить в своем городе тех, кто борется с болезнью, чтобы обмениваться опытом — как пройти обследование, какие документы собирать, давать друг другу поддержку и бытовые советы. А родные ее всецело поддержали.

«Я ТЕБЕ ДОВЕРЯЮ»

- Когда ковид и 2020 год перевел на дистанционную работу, я подумала, что будущему объединению даже помещение не нужно. И стала искать в интернете, звонить. Таких сообществ в Ростове много: изучила все досконально, вышла на Ассоциацию онкологических пациентов «Здравствуй!» и стала волонтером ее ростовского отделения. Это серьезная команда, люди, которые действительно помогают. И вот мы создали нашу районную страничку в соцсети, заявили о готовности помогать в СМИ, и люди стали потихоньку звонить.

- На сегодня мой инструмент — это мой телефон и путь, который я прошла, - считает Елена. - Одному помогли получить консультацию ростовских врачей и исчерпывающий ответ, какие анализы и документы везти — ехал уже подготовленным.

Другой пациент звонил в панике из ростовского медучреждения, боялся из-за очередей не пройти: Елена подсказала, к кому, куда и в каком порядке обращаться.

Первая встреча, которую организовала Елена в Сальске. Фото: zdravstvuy.salsk в Инстаграме

- А одна девушка сомневалась в лечении, которое ей назначили, и нужно было второе мнение. Отсканировали ее документы, отправили в Ростов, устроили консультацию дистанционно, и врачи эту линии поддержали, а девушка теперь спокойно лечится и не нервничает. И, кстати, забрала документы не сразу, говорит «Я тебе доверяю», а это дорогого стоит, - с теплом говорит волонтер.

Объединенная борьбой с одним недугом, пока небольшая компания уже проводила уютные встречи за чашкой чая. А на днях одна из девушек поучаствует в ростовской акции - профессиональной фотосессии для женщин, которые пережили рак молочной железы.

Елена только в начале пути волонтера. Но надеется, у нее все получится.

ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ У «СВЕТИЛ»

Объединяет всех волонтеров в Ростовской области руководитель Ростовского отделения Ассоциации онкопациентов «Здравствуй!» Наталья Гречушкина. Она врач, и когда сама пережила онкологию, поняла, что может помочь другим. В 2021 году даже стала лауреатом Всероссийской премии «Будем жить!», которую вручает ассоциация в Кремле.

Ассоциация появилась шесть лет назад и сегодня объединяет уже 58 регионов России. Ежегодно устраивает конгресс онкологических пациентов в Москве, куда приезжает много известных онкологов, хирургов, фармакологов и других специалистов. Пациенты получали ответы у ведущих врачей страны.

КОНСУЛЬТИРУЮТ ПСИХОЛОГИ И ЮРИСТ

У каждого онкологического пациента своя боль — не только физическая, но и душевная. И здесь не только оказывают поддержку друг другу волонтеры, но и есть профессиональные психологи.

— Главное, чтобы в момент, когда человеку озвучили диагноз, он понял, что не одинок. Езжу на на конгрессы, слушаю специалистов и вижу, что медицина на месте не стоит, и рак можно победить. Это такое же заболевание как и другие, только требует больше внимания к своему здоровью и регулярных обследований. Главное — настроиться на успех и быть с врачом в одной команде, - говорит Наталья.

Руководитель ростовского отделения ассоциации "Здравствуй" Наталья Гречушкина говорит, что в первую очередь волонтерами становятся те, кто с недугом столкнулся. Фото: личный архив Натальи Гречушкиной

Сейчас, например, психолог готовит курс на тему как преодолеть страх рецидива, для пациентов действует круглосуточная служба поддержки «Ясное утро».

Также она рассказала, что уходя в ремиссию, люди нередко боятся остаться без помощи врачей. Многих охватывает страх рецидива, и нужно помочь им восстановить общение со своим окружением. Поэтому один из психологов готовит сейчас целый курс по преодолению страха рецидива.

- Некоторым сложно принять изменения в своем теле, и, например, для женщин после рака молочной железы, мы провели фотосессию, чтобы они почувствовали, что всегда остаются прекрасными, - объявила Наталья. - А когда позволит эпидситуация, будем чаще проводить мастер-классы по рукоделию. Это не только отдушина для многих, но и профилактика полинейропатии.

Руководитель ростовского отделения подчеркивает, что все они работают бесплатно — это волонтеры, чаще те, кто сам пережил недуг, или их родственники. Те, кто понимает, как доброе слово, нужная подсказка может помочь поверить в себя и победить болезнь.

АЛЛО!

Связаться с ростовским отделением ассоциации "Здравствуй" можно по электронной почте rostov@russcpa.ru и телефону 8 (928) 750-55-45.

Ростовская группа "Здравствуй" в Инстаграме - zdravstvuy.rostov.

Группа ассоциации "Здравствуй" в городе Сальске - zdravstvuy.salsk.

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