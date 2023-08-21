Мчат на подмогу из других районов: В Ростовской области более 160 человек тушат масштабный пожар в лесничестве

С масштабным ландшафтным пожаром борются более 160 человек, и им на помощь спешат еще люди. Фото: читатель "КП - Ростов-на-Дону"

В экстремальную жару нелегко приходится огнеборцам Ростовской области. Полыхает огнем Зимовниковское лесничество в Орловском районе. По информации пресс-службы Главного управления МЧС по донскому региону, в тушении задействовано более 160 спасателей.

«УГРОЗЫ НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ НЕТ»

- На территории Орловского района зафиксирован лесной пожар. Угрозы населенным пунктам нет, - коротко прокомментировали ситуацию в пресс-службе экстренного ведомства.

По информации ГУ МЧС, к тушению пожара привлечены 162 человека и 51 единица техники, в том числе от МЧС — 56 человек и 15 единиц техники. Задействованы силы лесного хозяйства Ростовской области, Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, местного муниципалитета.

МЧАТ НА ПОМОЩЬ ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ

На кадрах с места тушения пожара видно, как небо заволокло густым дымом. Машины рассредоточились в полях, огнеборцы тушат очаги пламени в лесополосах. Местному лесничеству помогают коллеги из соседних районов. Они проводят противопожарную опашку.

- Одна наша бригада уже там, мы через полчаса будем, - рассказали «КП — Ростов-на-Дону» сотрудники сальского участка Ремонтненского лесничества, они тоже мчат на подмогу.

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