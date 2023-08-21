«Смотрели беспомощно и ничего не могли сделать»: погорельцы с Театрального спуска вспоминают трагедию спустя шесть лет

Семья Антошиных видела как взорвался газ в их квартире и провалился пол к соседям. Фото: Артур СЕЛИМОВ

21 августа жители Ростова уже шестой год вспоминают с содроганием. В тот жаркий и ветреный день огонь в считанные часы охватил целые кварталы Театрального спуска. Погиб человек, сгорело 160 домов, 700 ростовчан остались без крова. Люди признаются, сколько бы времени ни прошло, каждый раз, проезжая мимо этого района, они вспоминают те страшные часы, когда огонь пожирал их дома.

Пожар оставил без крыши над головой 700 человек. Фото: Артур СЕЛИМОВ

«СЕРДЦЕ КРОВЬЮ ОБЛИВАЕТСЯ»

- Часто вспоминаю свой дом. Все-таки 50 лет прожила в этом районе. Когда проезжаю мимо, сердце кровью обливается, - признается Анна Антошина.

Она вместе с мужем и сыном жила в квартире на втором этаже на пересечении улиц Седова и 7 Февраля. В 2013 году единственные из жильцов провели газ, сделали ремонт в кредит, с которым помогали родители.

Пожар тушили два дня. Фото: Артур СЕЛИМОВ

- Комнаты были по 17 и 9 метров, зато в кухне-прихожей и в санузле все продуманно, мебель на заказ, функциональная, - с теплом вспоминает свою квартиру ростовчанка. - Была большая двухметровая кровать из дерева, мы даже такую хотели в новую квартиру купить, а такие уже не возят.

«ШРАМ ОСТАЛСЯ НА ПАМЯТЬ»

Но созданный с любовью и целыми годами уют исчез прямо на глазах у семьи.

- В тот день я была на работе, а муж с Димкой были у бабушки. Они мне позвонили и сказали про пожар. Я до конца не могла поверить, пока своими глазами не увидела, - рассказывает Анна. - Прибежала к четырем часам, и в это время наш дом только начали тушить, а он уже вовсю горел. Я пыталась бежать туда спасать вещи, а меня крепко держали — и соседи, и полиция, вон шрам остался на память.

Из огня 21 августа 2017 года не выбрался один человек, ставший жертвой пожара. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Анна вспоминает, что соседи, кого огонь застал дома, пытался спасти свое имущество, тянул коробки с документами, сумки с добром.

- Люди стояли и смотрели беспомощно. Вот твой дом горит, а ты ничего сделать не можешь, - говорит свидетельница тех событий. - Во время пожара у нас еще рванул газ, и осталась дыра в потолке между первым и вторым этажами.

В считанные часы выгорели 160 домов. Фото: Артур СЕЛИМОВ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ «ОТКАЧИВАЛА»

От этого зрелища Анне стало так плохо, что пришлось обращаться в оперативный штаб, который разбили власти для погорельцев. От нервов поднялось давление, и пришлось его экстренно сбивать.

- Не дай Бог никому такого пережить! Когда на твоих глазах исчезает все то, куда столько труда вложено, и ты в чем был, в том и остался.

Люди смотрели, как огонь пожирает их дома, и не все успели вынести из дома даже документы. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Семье повезло: основные документы у них были с собой и дома у родителей. Все эти бумаги пригодились во время судебной эпопеи. Пока соседи получали компенсацию, Антошины пять лет добивались своей. Мешала коммуналка в 30 квадратов, которую получила Анна в наследство. По условиям, если сгоревшие квадратные метры были не единственными, то и компенсировать власти их не должны.

СЫН НАПИСАЛ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ

- У Димки начались проблемы на нервной почве, ему нужны процедуры и постоянное наблюдение у невролога и логопеда, - перечисляет мама.

Долго семье отказывали в компенсации - у Анны в собственности была малопригодная к жизни коммуналка. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Семья ютилась и мерзла в неприспособленном жилье, пока на тот момент 11-летний сын Дима не написал письмо президенту Владимиру Путину, лишь тогда процесс сдвинулся с мертвой точки. Антошины снова обратились в прокуратуру и следком, чтобы получить компенсацию по выкупной стоимости жилья — 2,8 миллиона рублей. За эти деньги семья смогла себе позволить двушку в Нахичевани.

Помощь семья получила, когда сын Дима написал письмо президенту. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Сын сразу же выбрал комнату с видом на Дон. Вся семья собирается на кухне за круглым белым столом на ужин. Мальчик попросил родителей не переводить его в школу поближе — ездит каждый день в центр, даже когда есть проблемы с транспортом.

Теперь семья собирается ужинать за белым круглым столом в своей квартире в Нахичевани. Фото: Личный архив героя публикации

Семья и в своем многоэтажном ЖК, и в одноэтажных домах неподалеку встречает бывших соседей-погорельцев. Со многими общаются в чате, который создали еще в августе 2017-го. И сегодня там есть о чем поговорить...

Дима выбрал комнату с видом на Дон. Фото: Личный архив героя публикации

ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, в начале июля на расширенном планерном совещании под председательством главы администрации Ростова Алексея Логвиненко участники обсудили масштабные проекты в дорожно-транспортной отрасли, реализация которых начнется в ближайшее время. По ряду важнейших объектов проектная документация уже разработана и получены положительные заключения государственной экспертизы. В том числе, на шестиполосную дорогу по улице Береговой от Богатяновского спуска до13-й линии и в границах Театрального спуска.

На сегодня в стадии разработки находятся проект второго этапа строительства дорог Театрального спуска. Администрацией Ростова-на-Дону опубликовано постановление о подготовке документации по планировке территории для второго этапа строительства автомобильных дорог в границах территории Театрального спуска. Речь идет о территории площадью 4,4 гектара в границах Театрального проспекта и Краснофлотского переулка с запада на восток и от улицы Закруткина до Орловской с севера на юг.

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