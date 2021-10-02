Дом по цене ремонта в однушке: Погорельцы Театрального спуска посчитали, на что хватит обещанного властями «миллиона за сотку»

Собственники пострадавших домов прикидывают: на какое жилье им хватит выкупной стоимости Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростове подходит к завершению проект планировки и межевания Театрального спуска. После страшного пожара в августе 2017 года, территорию было принято не отдавать под застройку, а создать на этом месте новое общественное пространство, соединив Театральную площадь и набережную.

Сейчас все земли у погорельцев собираются выкупать по стоимости 1 миллион рублей за сотку. Деньги на первый взгляд неплохие, но насколько этой суммы хватит на новое жилье, и куда смогут переселиться с этими средствами жители уничтоженных домов? Журналист «КП - Ростов-на-Дону» поговорил с жителями пострадавших кварталов и узнал, на что они рассчитывают после выкупа.

ХВАТИЛО ТОЛЬКО НА РЕМОНТ

Район Театрального спуска сейчас напоминает зону бомбежки: развалины и руины, в которых с наступлением холодов начали искать пристанище бездомные собаки и нищие. Летом часть картины скрывает густая зелень. Осенью можно внимательнее рассмотреть сгоревшие крыши и разрушенные стены. Буквально в нескольких метрах от стелы «Освободителям Ростова» стоят заброшенные здания и на них красуются надписи «продается».

После августа 2017 года в районе Театрального спуска жилье строить запретили. Поэтому район не ожил: уже четыре года горы сгоревших обломков соседствуют с еще живущими в квартале людьми. Удручающая картина некогда кипящих жизнью улиц, где местные любили собираться в своих маленьких, но уютных дворах.

Спустя четыре года после страшного пожара на его месте - развалины Фото: Артур СЕЛИМОВ

Тех, у кого пожар уничтожил единственную недвижимость, расселили в другие районы города за счет бюджета. Многие сами своими силами влезли в непосильные кредиты, чтобы вновь обрести собственное жилье.

У остальных собственников город будет выкупать участки. Как отметил сити-менеджер Алексей Логвиненко, рассчитаются по рыночной цене - она сейчас составляет больше миллиона рублей за сотку.

Такую сумму многие жители сочли сильно заниженной, потому что за миллион или даже за три в Ростове просто не купить равноценного жилья.

- Нам дали квартиру взамен нашего сгоревшего дома. Квартира в новостройке вот только без отделки, - рассказывает Анна Антошина. – С учетом постоянного удорожания стройматериалов ремонт однокомнатной квартиры обходится в миллион. С учетом того, что, у многих кто живет на Театральном спуске, дома ютятся на сотке-полутора земли, то денег за такую собственность хватит разве что на ремонт.

Погорельцы рассказали, что в полученной взамен сгоревшего жилья квартире пришлось делать ремонт по цене "однушки" Фото: Артур СЕЛИМОВ

ПРИДЕТСЯ УЕЗЖАТЬ ИЗ ЦЕНТРА

Еще одна особенность заключается в том, что определенно тем, кто будет продавать участки государству по такой стоимости придется переезжать в районы подальше от центра. Потому что цены на жилье в центре да и в других районах сильно поднялись за последние пару лет.

К примеру, новые квартиры в районе Театрального спуска около Дона стоят от 10 миллионов за трехкомнатную квартиру площадью в 120 квадратов.

Вдвое меньше стоит аналогичная по площади трешка в микрорайонах Левенцовком и Суворовском - 4 -5 миллионов рублей, но тогда с центром города жителям старого квартала придется попрощаться. О 120 квадратах говорят владельцы зданий под бизнес и больших домов, а что делать остальным? Двушка на 45 квадратов в панельном доме 70-х годов в Кировском районе в среднем стоит 3-3,5 миллиона рублей, 6-7 миллионов - в новостройке. Трешка - 5-6 миллионов во вторичке, и от 8 миллионов - в свежеотстроенных свечках. Кстати, однушки есть и меньше двух миллионов в старом фонде, а в новом крохотные студии начинаются от трех миллионов.

- У нас тоже сгорело жилье в 2017. Относилось к Кировскому району. Мы два с половиной года судились, чтобы наше жилье признали пригодным, - рассказывает Елена Петрова. – Нам повезло, и мы выиграли дело. Иначе пришлось бы непросто: считаю, что миллион за сотку — это вообще ни о чем с учетом нынешних цен.

У кого-то на Театральном спуске были скромные домики, а у кого-то дорогие двухэтажки Фото: Артур СЕЛИМОВ

Будущий обновленный спуск будет проходить не только там, где горели дома. На его пути — множество строений, которые пожар абсолютно не затронул. На улицах квартала попадаются аккуратные двухэтажные дома, с новыми крышами и массивными коваными воротами. Земли у таких домов немного примерно 1-2 сотки, поэтому с молотка они должны уйти по рыночной цене за 1-3 миллиона рублей.

- Я 45 лет прожила в центре, а теперь придется переезжать за тридевять земель, - возмущена Елена Андреева. - Даже если цену за наш дом поднимут в 2 раза, все равно ничего ближе Суворовского нам не светит.

К примеру, однокомнатная квартира в районе Красноармейской обойдется примерно в 3,5 миллиона рублей без отделки - это если говорить о новостройках.

В любом случае, собственники участков могут подать в суд чтобы обжаловать стоимость своей земли. Об этом горожанам напомнили в администрации Ростова-на-Дону. В таком случае цену выкупа могут поднять. А вот можно ли будет на эти деньги купить равноценное жилье в центре — вопрос остается открытым.

На месте и выгоревших, и невредимых домов появится благоустроенное городское пространство Фото: Артур СЕЛИМОВ

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