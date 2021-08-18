Миллион за квадратный метр: сколько стоят и как выглядят самые дорогие квартиры в Ростове-на-Дону

Стоимость элитного жилья варьируется от 30 до 66 миллионов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону цены растут не только на квартиры в скромных ЖК, но и на элитную недвижимость. Как это повлияло на спрос, неизвестно, но предложений на рынке все еще хватает. Собрали топ самых дорогих квартир донской столицы для тех, кто скопил не один десяток миллионов.

ПЕНТХАУС В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Самая дорогая квартира в Ростове стоит 66 миллионов рублей. Это двухэтажный пентхаус, который расположился на 21-м этаже высотки в центре города. Всего в элитной квартире четыре комнаты, кухня и три ванные — во всех помещениях дизайнерский ремонт. Жилье понравится любителям красивых видов, на город можно полюбоваться в гостиной с панорамными окнами и в уютной лоджии. Общая площадь пентхауса — 500 квадратных метров.

Во многих квартирах королевская роскошь. Фото: Борис КУДРЯВОВ

ТРЕХКОМНАТНЫЙ ДВОРЕЦ

Еще один вариант в высотном 23-этажном доме уступает в цене и метраже. Стоимость жилья составляет 50 миллионов, площадь — 178 квадратных метров. Если первая квартира отличается минимализмом, то эта обставлена пышно и с размахом. Три комнаты украшают резные двери, оформленные под старину серванты, украшенные лепниной зеркала и ковры с узорами. Здесь, пожалуй, есть все, что может понравится любителям дорогого и богатого.

ТУАЛЕТЫ В ЗОЛОТЕ

Вариант немного скромнее — трехкомнатная квартира за 49 миллионов 900 тысяч рублей. При это элитная недвижимость расположилась в том же 23-этажном доме и имеет ту же площадь. А ремонт и мебель выглядят даже роскошнее. В гостиной расположились массивная мебель, серванты и нарядные люстры; в ванной — туалеты и раковины с золотыми элементами, в столовой — стулья и скатерть в перламутровых тонах. Обойдется такая «трешка» в 49 миллионов 900 тысяч рублей.

Собственники завлекают покупателей шикарным видом на Дон. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ШЕСТЬ КОМНАТ И ВИД НА ДОН

На четвертом месте квартира с террасой за 38 миллионов 712 тысяч рублей. Как поясняет продавец, «эксклюзивное» жилье расположено в элитном жилом комплексе. Площадь квартиры — 389 квадратных метров, а комнат сразу шесть. Правда делать ремонт придется будущему хозяину, ведь пока в квартире лишь голые стены. Сейчас оценить можно только красоту видов из окон квартиры, которые открываются на Дон.

ГОСТИНАЯ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ШИКА

Пятое место занимает «изысканная четырехкомнатная квартира в центре Ростова». Комнаты оформлены в разных стилях. Есть спальня в нежно розовых тонах, и столовая с массивной мебелью и плазмой, и ванная с золотой раковиной. Но в центре жилища, конечно, гостиная: обитые красным атласом кресла и диван, стенка под телевизор с резной рамой и большая хрустальная люстра. Стоит все это великолепие на площади 184 квадратных метра 30 миллионов рублей.

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