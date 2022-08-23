«Огонь уже во дворе, а мы продолжаем тушить»: очевидцы пожара на Театральном спуске в Ростове вспомнили, как это было

От былых домов осталось только пепелище Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Пять лет назад, 21 августа 2017 года, на Театральном спуске вспыхнули несколько домов. Из-за сильного ветра пожар вскоре охватил территорию Пролетарского и Кировского районов общей площадью 32 640 квадратных метров. Огнем было уничтожено и повреждено 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. Свыше 700 человек остались без крыши над головой. В результате пожара погиб мужчина 1941 года рождения, который из-за состояния здоровья не смог выбраться из дома.

Огнем был уничтожен целый квартал. Фото: СК по Ростовской области.

Следствие проверило различные версии возникновения пожара, в том числе и об умышленном поджоге. Сотрудники провели 60 экспертиз, опросили 650 свидетелей и пришли к выводу, что эта версия не нашла подтверждения. Причиной возгорания официально считают халатность и перехлест электропроводов. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» побывала на месте пепелища и пообщалась с местными жителями, которые поделились своими воспоминаниями о том дне.

ЗАБРОШЕННЫЕ ЗДАНИЯ И ОСТОВЫ ДОМОВ

Спускаясь по Грибоедовскому переулку, ниже улицы Седова, вижу остовы сгоревших домов. Поворачиваю направо, на Нижнебульварную, где передо мной открывается вид на довольно узкую улицу домов-призраков. Слева — заброшенное здание учебных мастерских Училища № 20, справа — то, что осталось от сгоревших домов.

Весь квартал между Седова - Грибоедовским, Нижнебульварной и 7 Февраля практически выгорел. Фото: Яндекс Карты

Этот отрезок, от Грибоедовского до улицы 7 Февраля, хочется преодолеть как можно быстрее: кровля, кирпичи, мусор и сорная трава. Внутри строений за пять прошедших лет выросли деревья — настоящие непроходимые джунгли!

Добравшись до конца квартала, обнаруживаю совсем целый дом, который не задел огонь. К слову, строение граничит стенка к стенке с полностью сгоревшим зданием. Счастливчики, которые не потеряли жилье.

«ХОЛОДНУЮ ВОДУ ОТКЛЮЧИЛИ, ПОЖАРНЫЕ ДОЛГО НЕ ПРИЕЗЖАЛИ»

Жительница дома на улице 7 Февраля Виктория живо реагирует на просьбу вспомнить те события. По словам женщины, тот день она не забудет никогда.

— В половину двенадцатого дня у меня вырубили электроэнергию, — вспоминает Виктория. — Глянула в окно и увидела людей возле дома — они стояли с сумками. Тогда я вышла на улицу — а тут все горит. Пожарные приехали уже потом. И без воды. Люди тушили своими средствами, потому что холодную воду отключили. У нас горячей водой поливали крыши, чтобы те не загорелись. Если бы они не поливали, то и до нас бы дошло. Потом и горячую воду отключили...

Дома из глины и дерева хорошо горят Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Всей семье Виктории пришлось выйти на улицу с чемоданами — вещи собрали на всякий случай. Той ночью, признается девушка, никто из местных не мог заснуть. Да и дышать нечем было — в воздухе стоял едкий запах гари.

Пенсионерка с улицы 7 февраля Лидия в тот день заливала крышу своего дома водой, чтобы на нее не перекинулся огонь.

- Был сильный ветер, - вспоминает пожилая женщина. - У меня во дворе все цветы пропали. Чтобы дом не загорелся, мы мочили тряпки и накрывали ими крышу. Помню, огонь уже во дворе был, а мы продолжаем тушить... А холодной воды в кранах не было, только горячая. Пожарные долго не приезжали.

По ее словам, огонь начал распространяться с Чувашского переулка. Женщина вспоминает, что незадолго до этого знакомые из расположенных там домов говорили, что у них хотят выкупить участки. Однако стороны не сошлись в цене, и сделка не удалась.

Баба Лида видела вдень пожара двух подозрительных личностей на районе Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

КРЫСЫ, ЗМЕИ И МУСОР

- Ужасно это было. Мы испугались, все были на нервах, - вспоминает ростовчанка. - Сейчас здесь другая напасть — крысы стали бегать. Я сама лично видела двух больших крыс сантиметров 25 в длину. Они перебегали дорогу от сгоревших построек к мусорным бакам. А на прошлой неделе на месте пепелища загорелся мусор, приезжали пожарные и тушили. Строительный мусор постоянно там появляется — никто ничего не расчищает.

Дома заросли деревьями и отходами Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

На грызунов и периодические возгорания мусора жалуется и бабушка Лида. Женщина не раз уже видела и лиц без постоянного места жительства, которые находили приют в заброшенных зданиях.

- Приходили сюда и ночевали в домах. Видите сено постелено? - показывает пенсионерка. - Там диван горелый стоял, на нем тоже спали. И мусор скидывают, и крысы бегают, и змеи ползают, и вонь... Конечно, неприятно на это все смотреть. До пожара здесь порядок был, а теперь вот так. Когда же здесь все уберут? Уже пять лет прошло...

Внутреннее помещение дома заросло деревьями. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

СЛЕДКОМ: ОЧАГ ВОЗГОРАНИЯ - НА СВАЛКЕ

Ранее управление СКР по Ростовской области установило, что к пожару привело возгорание на местной свалке у заброшенного дома в результате замыкания проводов.

- Очаг пожара находился в балке с южной стороны территории домовладения №50 по переулку Чувашскому, - сообщалось в официальном заявлении СКР. - Непосредственно перед возникновением пожара имело место короткое замыкание проходящих над балкой проводов воздушных линий электропередач.

Дома без крыш и окон - остатки былой роскоши Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

ЧТО ПОЛУЧИЛИ ПОГОРЕЛЬЦЫ?

К 2021 году не все погорельцы, чьи дома были уничтожены, получили компенсации. Причина - люди прописаны в других местах. В тот же год глава администрации Ростова Алексей Логвиненко предложил лишившимся жилья выплаты в размере одного миллиона рублей за сотку земли. Однако погорельцы высказали ряд жалоб. По мнению одних, цена их участков была сильно занижена, поскольку "за миллион или даже за три в Ростове невозможно приобрести равноценное жилье". Люди стали подавать в суд, чтобы обжаловать стоимость своей земли.

- Нам дали квартиру вместо нашего сгоревшего дома, - рассказывала тогда Анна Антошина, потерявшая в огне свое жилье. - Квартира в новостройке, но без отделки. С учетом постоянного удорожания стройматериалов ремонт однокомнатной квартиры обходится в миллион. С учетом того, что, у многих кто живет на Театральном спуске, дома ютятся на сотке-полутора земли, то компенсации хватит разве что на ремонт.

Среди сгоревшего района успел появиться новый дом, а рядом - кирпичи от старого Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Бывшие жители центра также были не особо рады перспективе уезжать в микрорайоны, как Левенцовка или Суворовский.

ЧТО БУДЕТ НА МЕСТЕ СГОРЕВШИХ ДОМОВ?

Власти Ростова сообщили о планах построить на месте пепелища пешеходную зону с лестницей, ведущей к Дону, и канатной дорогой, которая соединит правый и левый берега реки. Саму набережную Ростова было решено продлить до 13-й линии, а на Береговой улице — построить шестиполосную дорогу.

В августе глава администрации Ростова Алексей Логвиненко в эфире местного телеканала сообщил, что проект модернизации Театрального спуска и продления набережной непростой. Перед строительством власти снова начнут выкупать участки у погорельцев - средства на эти цели уже выделены.

- Перед тем, как приступить к строительным работам мы должны выкупить все земельные участки, сформировать единый земельный участок, на котором будет возможно строить дороги и зону рекреации, - сообщил сити-менеджер.

Рядом с пожарищем построен и почти сдан в эксплуатацию - ЖК "Державинский" Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

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