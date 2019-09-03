За пожар на Театральной площади ответят чиновница и электрики

Названа причина страшного массового пожара на Театральной площади, из-за которого без крыши над головой остались свыше 700 человек. Никаких поджигателей и черных риелторов. Следователи считают, что виной всему безалаберность, халатность и роковое стечение обстоятельств в виде сильного ветра. На скамье подсудимых предстанут три человека: экс-заместитель главы Пролетарского района и двое сотрудников «Донэнерго» (начальник Восточного РЭС филиала ОАО «Донэнерго» Ростовские городские электрические сети и старший мастер производственного участка). Бывшую чиновницу будут судить за халатность (сквозь пальцы смотрела на свалки), электриков - за гибель человека и уничтожение имущества.

ПОЖАР НАЧАЛСЯ У ЗАБРОШЕННОГО ДОМА

Предыстория пожара была такова. В центре города, у заброшенного дома по Чувашскому, образовалась свалка, на которую всем было наплевать. Днем 21 августа 2017 года над ней сильным порывом ветра перехлестнуло провода и случилось короткое замыкание. Было бы не так жарко, возможно, ничего бы дальше не произошло. Но искра попала на сухой мусор, а огонь подхватил ветер.

- Очаг пожара находился в балке с южной стороны территории домовладения №50 по переулку Чувашскому, - говорится в официальном сообщении СКР. - Непосредственно перед возникновением пожара имело место короткое замыкание проходящих над балкой проводов воздушных линий электропередач.

Здесь - в переулке Чувашском - начался пожарФото: СУ СК России по РО

Буквально через несколько минут огонь со свалки перекинулся на заброшенный частный дом, а после стал разносить пламя по жилому кварталу. Первое сообщение поступило в 12.52, через полчаса горели уже десятки домов.

- Все произошло очень быстро, - вспоминает Софья Николаевна, которая жила в своем доме на улице Седова. - Видим - дым, вышли с соседкой и рты раскрыли. Смотрю, а черное облако слишком быстро надвигается, невозможно уже дышать, зашла домой, а тут стук - полицейский кричит быстро забирать документы и уходить. Я схватила паспорт, собаку и выскочила. Через несколько минут моего дома не стало.

Люди помогают пострадавшим при пожареФото: соцсети

ПРОВЕЛИ СВЫШЕ 60 ЭКСПЕРТИЗ

Как говорят следователи, слова ростовчан о поджигателях они проверяли несколько раз, в общей сложности допросив 650 свидетелей. Несколько раз выезжали на пепелище - искали возможные следы поджогов, в том числе с потерпевшими и теми, кто утверждал, что якобы видел злоумышленников. Было назначено и проведено более 60 экспертиз, которые отмели версию с поджогами.

- В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорят в СУ СК России. Суд, как и расследование, обещает быть продолжительным. Все трое обвиняемых свою вину не признали. Им грозит не столько большой срок (до трех лет лишения свободы), сколько теоретически возможный иск от правительства Ростовской области и администрации города, которые взяли на себя все затраты по проживанию погорельцев, а затем помогли с получением жилья.

ОФИЦИАЛЬНО

21 августа 2017 года в центральной части города Ростова-на-Дону при пожаре, охватившем территорию Пролетарского и Кировского районов общей площадью 32 640 кв. м, уничтожено и повреждено огнем 125 индивидуальных жилых домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. В результате пожара погиб мужчина 1941 года рождения (инвалид не смог выбраться из дома, - прим. авт.). В ходе расследования уголовного дела следствием проверены различные версии возникновения пожара, в том числе версия об умышленном поджоге, которая не нашла своего объективного подтверждения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/617897" frameborder="0"></iframe> Пожар в Ростове-на-Дону, горит целый квартал.Илья БОГОМОЛОВ

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