На месте сгоревшего квартала в Ростове-на-Дону построят новое здание для Театра кукол, детсад и школу

СЕГОДНЯ 12:45 2018-08-14T13:23:36+03:00

Кроме того, там появится эспланада с двухполосной дорогой от Береговой до пл. Театральной, а также бульварная прогулочная зона, а через Зеленый остров протянут канатную дорогу

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На 29-м заседании гордумы южной столицы, которое проходит во вторник, 14 августа, внесены изменения в Генеральный план Ростова-на-Дону, которыми вносятся коррективы с перспективы развития в районе Театрального спуска, а другими словами – на месте расположения того самого жилого квартала, который фактически полностью выгорел в ходе страшного пожара 21 августа 2017 года.

Главный момент – меняется, по настоянию прокуратуры, статус с этой зоны – с "общественно-рекреационной" на "общественно-культурную".

- Мы приходим сейчас к реализации того проекта, который был в Генплане города еще в конце 40-х – 50-х годах прошлого века и предусматривал появление в этом месте появление эспланады – от ул. Береговой до Театральной площади, - рассказал «КП» - Ростов-на-Дону» председатель думской комиссии по градостроительству Сергей Ковалев. - Все, что сформировано уже к настоящему времени, утверждается документально. Там будут располагаться только парки, скверы, а также двухполосная дорога, которая позволит в какой-то мере разгрузить центр, даст возможность объезда. Но с другой стороны – мы должны получить там большую пешеходную зону, которая должна связать Б. Садовую с набережной.

Вообще, по словам Ковалева, там предстоят большие изменения – сейчас уже все идет к тому, что город вот-вот приступит к выкупу земель граждан для муниципальных нужд.

- Помимо "зеленой зоны" планируется разместить на этом участке еще и детсад, школу и Театр кукол, - отметил депутат. - Правительство региона подтвердило, что деньги оно резервирует на этот театр – то есть, мы не просто так вносим эти изменения, а уже имея подтвержденное финансирование. Это перспектива достаточно близкого времени – после внесения изменения в Правила землепользования и застройки, будет четко указано по каждому участку все моменты. Сейчас согласована, образно говоря, «картинка». Проект (по театру) должен быть готов уже в 2019 году.

Все эти меры, полагает Ковалев, с одной стороны, должны преобразить территорию, пострадавшую от пожара, а с другой – чтобы не получилось того, чего так боялись погорельцы, что на месте уничтоженных огнем домов появятся высотки.

- Жилищное строительство там точно не предполагается, - заверил он «КП».

Главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин уточнил, что речной фасад Театрального спуска будет формироваться «с учетом существующего рельефа»:

- Завершить пешеходную эспланаду набережной (после внесенных изменений) предполагается с формированием связей со стрелкой Зеленого острова, путем обустройства канатной дороги, которая свяжет оба берега Дона через этот остров, - отметил Илюгин.

Впрочем, конкретные этапы и хронология реализации проекта на Театральном спуске все-таки названы не были.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Пожар в районе Театральной площади, напомним, произошел 21 августа прошлого года. Сгорели несколько сотен строений, львиную долю из которых эксперты из специальной комиссии признали не пригодной к восстановлению, без жилья остались порядка семисот человек.

Для того, чтобы решить вопрос о компенсациях погорельцам, был принят отдельный областной закон, дающий наделяющий соответствующими полномочиями администрацию Ростова-на-Дону: на эти цели было выделено 390 млн рублей.

По данным мэрии на начало августа текущего года, такие социальные выплаты получили 345 граждан, остальным (речь идет еще о полутора сотнях человек) жилье взамен утраченного обещали предоставить до конца лета.

Причины случившегося до сих официально не озвучено. Ранее источники сообщали, что все произошло из-за поджога, который устроили "черные риелторы", вынуждая местных жителей освободить их старые дома, чтобы вместо них построить высотный жилой комплекс.