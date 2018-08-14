2018-08-14T13:23:36+03:00
Общество

На месте сгоревшего квартала в Ростове-на-Дону построят новое здание для Театра кукол, детсад и школу

Кроме того, там появится эспланада с двухполосной дорогой от Береговой до пл. Театральной, а также бульварная прогулочная зона, а через Зеленый остров протянут канатную дорогу
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Огонь уничтожил более сотни зданий. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.Огонь уничтожил более сотни зданий. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.
Изменить размер текста:

На 29-м заседании гордумы южной столицы, которое проходит во вторник, 14 августа, внесены изменения в Генеральный план Ростова-на-Дону, которыми вносятся коррективы с перспективы развития в районе Театрального спуска, а другими словами – на месте расположения того самого жилого квартала, который фактически полностью выгорел в ходе страшного пожара 21 августа 2017 года.

Главный момент – меняется, по настоянию прокуратуры, статус с этой зоны – с "общественно-рекреационной" на "общественно-культурную".

- Мы приходим сейчас к реализации того проекта, который был в Генплане города еще в конце 40-х – 50-х годах прошлого века и предусматривал появление в этом месте появление эспланады – от ул. Береговой до Театральной площади, - рассказал «КП» - Ростов-на-Дону» председатель думской комиссии по градостроительству Сергей Ковалев. - Все, что сформировано уже к настоящему времени, утверждается документально. Там будут располагаться только парки, скверы, а также двухполосная дорога, которая позволит в какой-то мере разгрузить центр, даст возможность объезда. Но с другой стороны – мы должны получить там большую пешеходную зону, которая должна связать Б. Садовую с набережной.

Вообще, по словам Ковалева, там предстоят большие изменения – сейчас уже все идет к тому, что город вот-вот приступит к выкупу земель граждан для муниципальных нужд.

- Помимо "зеленой зоны" планируется разместить на этом участке еще и детсад, школу и Театр кукол, - отметил депутат. - Правительство региона подтвердило, что деньги оно резервирует на этот театр – то есть, мы не просто так вносим эти изменения, а уже имея подтвержденное финансирование. Это перспектива достаточно близкого времени – после внесения изменения в Правила землепользования и застройки, будет четко указано по каждому участку все моменты. Сейчас согласована, образно говоря, «картинка». Проект (по театру) должен быть готов уже в 2019 году.

Все эти меры, полагает Ковалев, с одной стороны, должны преобразить территорию, пострадавшую от пожара, а с другой – чтобы не получилось того, чего так боялись погорельцы, что на месте уничтоженных огнем домов появятся высотки.

- Жилищное строительство там точно не предполагается, - заверил он «КП».

Главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин уточнил, что речной фасад Театрального спуска будет формироваться «с учетом существующего рельефа»:

- Завершить пешеходную эспланаду набережной (после внесенных изменений) предполагается с формированием связей со стрелкой Зеленого острова, путем обустройства канатной дороги, которая свяжет оба берега Дона через этот остров, - отметил Илюгин.

Впрочем, конкретные этапы и хронология реализации проекта на Театральном спуске все-таки названы не были.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Пожар в районе Театральной площади, напомним, произошел 21 августа прошлого года. Сгорели несколько сотен строений, львиную долю из которых эксперты из специальной комиссии признали не пригодной к восстановлению, без жилья остались порядка семисот человек.

Для того, чтобы решить вопрос о компенсациях погорельцам, был принят отдельный областной закон, дающий наделяющий соответствующими полномочиями администрацию Ростова-на-Дону: на эти цели было выделено 390 млн рублей.

По данным мэрии на начало августа текущего года, такие социальные выплаты получили 345 граждан, остальным (речь идет еще о полутора сотнях человек) жилье взамен утраченного обещали предоставить до конца лета.

Причины случившегося до сих официально не озвучено. Ранее источники сообщали, что все произошло из-за поджога, который устроили "черные риелторы", вынуждая местных жителей освободить их старые дома, чтобы вместо них построить высотный жилой комплекс.

Еще больше материалов по теме: «Пожар в центре Ростова-на-Дону»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сок или нектар: Роскачество рассказало, чем отличаются напитки в пакетах
Эксперты проверят несколько десятков различных пакетированных яблочных соков, чтобы узнать, все ли они натуральные. А пока рассказывают нам, в чем разница между пакетированными соками и нектарами
Новости 24
В Ростове-на-Дону на улице Профсоюзной построят детскую поликлинику
В Волгодонске потушили возгорание в резервуаре с мазутом
В Ростове-на-Дону боевика, который воевал в Сирии, приговорили к девяти годам
"Провода рвутся - техника горит": Жители хутора Ленинакан просят помощи в решении их проблемы
В Ростове-на-Дону светофор и дорожные знаки на проспекте Стачки появятся до 24 сентября
В Ростове-на-Дону жильцы дома на улице Пушкинской жалуются на ямы-выбоины и перекрытый въезд во дворы
«Ржавая вода с запахом болота»: несколько лет жители одного из хуторов Ростовской области сидят без питьевой воды
В Ростове-на-Дону на восстановление дома, где во время ЧМ-2018 произошел крупный пожар, выделили 7,5 млн рублей
В Ростове-на-Дону пропал 29-летний Святослав Цыганенко
В Ростове-на-Дону вынесут приговор боевику, который воевал в Сирии
Песчаный пляж под Ростовом-на-Дону оказался залит мазутом
Экс-министр культуры Дона стал директором Ростовского филиала ВГИК
Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону с 3 по 7 сентября 2018 года: центр, Ленина, Северный и Западный жилые массивы
В Ростове-на-Дону впервые пройдут показы фестиваля уличного кино
В Ростовской области мужчина сдал в аренду квартиру, которая ему не принадлежала
В Ростове-на-Дону выявлено 323 новых случая ВИЧ-инфекции
В Ростове-на-Дону два дня будут отключать свет
В Ростове-на-Дону канал «Пятница» снял программу о еде
В Ростове-на-Дону с 14 августа отключат холодную воду
Ростовчанин предложил способ ликвидировать заторы на пересечении Зорге и Стачки
В Ростове-на-Дону перевернулся МАЗ с колесами от поезда
В Ростовской области пенсионерка, забрав чужие деньги из банкомата, оказалась под следствием
В Неклиновском районе горело здание конной школы
До конца года в Ростовской области будут капитально отремонтированы свыше тысячи многоквартирных домов