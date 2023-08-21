В Ростовской области в лобовом ДТП погибли восемь человек, из них четверо детей

В Волгодонском районе в лобовом ДТП погибли восемь человек, четверо из которых дети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгодонском районе в лобовом ДТП погибли восемь человек, четверо из которых дети. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Трагедия произошла вечером 21 августа на трассе под Волгодонском.

- Около часа назад в Волгодонском районе произошло серьезное ДТП. На место ДТП выехали руководители областного ГИБДД, работает следственная группа Следственного комитета, устанавливаются причины произошедшего, - сообщил Василий Голубев.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, движение транспорта в сторону города Ростов-на-Дону перекрыто,организовываются маршруты объезда. На месте трагедии правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Прокуратура Ростовской области начала проверку по соблюдениям требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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