8 машин столкнулись на трассе М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону

Предварительно, причиной аварии стало несоблюдение дистанции. Фото: управление Госавтоинспекции по РО

На трассе М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону днем 18 августа столкнулись 8 машин. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

- В 13:05 произошло столкновение 8 ТС. Предварительно, причиной аварии стало несоблюдение дистанции. По предварительным данным, пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения, - прокомментировали в ведомстве.

Сообщается также, что сейчас в районе ДТП проезд в сторону Ростова-на-Дону открыт только по одной, правой, полосе.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе села Самарского в Азовском районе собрался затор из-за столкновения машин. Около 14 часов пробка составляла 4,64 км. По данным сервиса «Яндекс. Карты», к 15:30 дорожная ситуация на участке пути стабилизировалась, но сложности с проездом еще сохраняются.

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