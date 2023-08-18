В Ростове в ДТП с иномаркой пострадали 16-летние водитель и пассажир мопеда

Автолюбителей просят придерживаться правил дорожного движения. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростове-на-Дону после столкновения с иномаркой пострадали 16-летние водитель и пассажир мопеда «Велс-125». Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

Несчастный случай произошел ночью 17 августа на улице Малиновского. Предварительно, аварию спровоцировал 33-летний водитель Kia Rio.

По данным УГИБДД, около 22:30 легковушка, двигаясь по Коммунистическому, при повороте налево врезалась во встречное двухколесное ТС. Сейчас обстоятельства происшествия дополнительно выясняют сотрудники полиции.

Донских автолюбителей просят придерживаться правил, постоянно следить за скоростью и дистанцией на дороге. Нельзя выполнять резкие необдуманные маневры.

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