Проезд по М-4 «Дон» после ДТП с погибшей и пятью пострадавшими открыли для транспорта

Автомобиль от сильного удара сильно помяло. Фото: УГИБДД по Ростовской области

На участке федеральной автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области открыли проезд после ДТП с погибшей и пятью пострадавшими. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

- Движение транспорта открыли по всем полосам, - сообщили в Госавтоинспекции.

Напомним, что в Красносулинском районе на трассе М-4 «Дон» произошла серьезная авария. Иномарка врезалась в грузовик «Ман». От сильного удара легковушку сильно смяло. В результате сильного столкновения в ДТП погибла женщина и пострадали пять человек, четверо и которых дети. С различными травмами их доставили в больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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