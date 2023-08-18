В Ростовской области, около села Самарское, из-за ДТП собрался крупный затор

Предварительно в районе затора произошло сразу две аварии

Сегодня, 18 августа, около села Самарское в Ростовской области из-за ДТП собрался дорожный затор. Об этом можно судить по данным сервиса «Яндекс. Карты».

По состоянию на 14 часов, пробка растянулась уже на 4,64 км. На карте указано, что в левом ряду столкнулись машины. Немного дальше от этого места указан еще один знак ДТП.

Официальных комментариев по ситуации пока не поступало. В региональном отделе пропаганды УГИБДД сейчас уточняют информацию.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону после столкновения с иномаркой пострадали 16-летние водитель и пассажир мопеда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проезд по М-4 «Дон» после ДТП с погибшей и пятью пострадавшими открыли для транспорта

Проезд по М-4 «Дон» открыли для транспорта после ДТП с иномаркой и фурой (подробности)