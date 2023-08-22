Сейчас подробности ДТП выясняют правоохранители. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очевидцы опубликовали видео ДТП, в котором погибли восемь человек. Авария произошла на трассе «Ростов — Волгодонск» вечером 21 августа.

На кадрах видно, что обе машины сильно повреждены. У одного автомобиля смяло капот, вторая легковушка вылетела в кювет.

Позже фото с места происшествия опубликовало региональное управление СК России. Сюда выезжали следователи и криминалисты, а также руководители областного ГИБДД.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

Напомним, по данным источника «КП-Ростов-на-Дону», водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу. Машина врезалась в ВАЗ. В результате погибли четыре взрослых и четыре ребенка. Предварительно известно, что в «ВАЗе» находилась семья с детьми.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельство произошедшего. После первоначальных следственных действий будет принято процессуальное решение. Проверку начала также областная прокуратура.

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