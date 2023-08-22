Сейчас подробности ДТП выясняют правоохранители.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Очевидцы опубликовали видео ДТП, в котором погибли восемь человек. Авария произошла на трассе «Ростов — Волгодонск» вечером 21 августа.
На кадрах видно, что обе машины сильно повреждены. У одного автомобиля смяло капот, вторая легковушка вылетела в кювет.
Позже фото с места происшествия опубликовало региональное управление СК России. Сюда выезжали следователи и криминалисты, а также руководители областного ГИБДД.
Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП. Фото: СУ СКР по Ростовской области.
Напомним, по данным источника «КП-Ростов-на-Дону», водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу. Машина врезалась в ВАЗ. В результате погибли четыре взрослых и четыре ребенка. Предварительно известно, что в «ВАЗе» находилась семья с детьми.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельство произошедшего. После первоначальных следственных действий будет принято процессуальное решение. Проверку начала также областная прокуратура.
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