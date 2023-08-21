На место аварии выехали руководители экстренных служб и правоохранительных органов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростовской области 8 человек, из которых 4 детей, погибли в ДТП 21 августа 2023 года. Смертельная авария произошла вечером на трассе в Волгодонском районе. Огромное количество жертв принесло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Что произошло в смертельной аварии с 8 погибшими под Ростовом

Как сообщает источник «КП — Ростов-на-Дону», за секунды до смертельной аварии «Лада Приора» с двумя людьми в салоне, по предварительным данным, выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с «ВАЗ 2114», в которой находилась семья с четырьмя детьми.

Прибывшие медики констатировали смерть восьми человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На место ДТП выехали руководители областного ГИБДД, работает следственная группа Следственного комитета, устанавливаются причины произошедшего, - прокомментировал губернатор Василий Голубев. - Выражаю глубокие соболезнования родным погибших.

Что делает полиция после аварии с 8 погибшими, среди которых 4 детей в Ростовской области

Сразу же областной прокуратурой была организована проверка в связи с ДТП, произошедшим в Волгодонском районе. И взят на контроль ход проведения проверки других правоохранительных органов.

Сейчас на месте работают экстренные службы, правоохранительные органы. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с восемью погибшими.

Перекрытие дороги и объезд после аварии с 8 погибшими в Ростовской области

- Движение транспорта в сторону города Ростов-на-Дону перекрыто, организовываются маршруты объезда, - сообщили в Госавтоинспекции. - В настоящее время полицейские работают на месте, устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

На месте аварии перекрыто движение в сторону Ростова. Фото: Ольга ЮШКОВА

Из-за перекрытого на время движения к 22 часам на трассе недалеко от хутора Потапов трасса встала в пробке.

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