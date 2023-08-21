В Ростовской области на месте аварии с 8 погибшими перекрыто движение

Движение по трассе в сторону Ростова временно перекрыто. Фото: Ольга ЮШКОВА

В Волгодонском районе Ростовской области на месте смертельного ДТП с 8 погибшими, среди которых четверо детей, перекрыто движение. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МВД по донскому региону.

- Движение транспорта в сторону города Ростов-на-Дону перекрыто, организовываются маршруты объезда, - предупредили в Госавтоинспекции. - В настоящее время полицейские работают на месте, устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в понедельник, 21 августа, вечером в лобовом столкновении двух легковых автомобилей разбилось восемь человек, из которых четверо — дети. Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, на место ДТП уже выехали руководители областного ГИБДД и работает следственная группа регионального следкома, прокуратура организовала проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области в лобовом ДТП разбились восемь человек, четверо из них дети

На трассе под Волгодонском в аварии погибли восемь человек, среди которых четверо детей (подробнее)