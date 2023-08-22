«Партии просыпаются, но медленно»: предвыборную агитацию в донских СМИ оценили эксперты

В сентябре жители Дона выберут депутатов Заксобрания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове и в области в самом разгаре предвыборная агитация. Она стартовала почти две недели назад. Представители всех зарегистрированных партий замечены в транслирующихся на областных ТВ- и радиоканалах дебатах. Также информацию о деятельности в округах партии публикуют на своих официальных сайтах.

О ЧЕМ ПИШУТ НА ПАРТИЙНЫХ САЙТАХ

Так, донские единороссы обращают внимание на отсутствие прямой железнодорожной связи между Ростовской областью и ЛНР. Они намерены обратиться к руководству СКЖД с предложениями по восстановлению движения по Чертковской железнодорожной ветке. Эта и другая информация размешена на официальном сайте.

А вот на официальном сайте донских коммунистов материалы о текущей деятельности Ростовского отделения КПРФ отсутствуют. А телеграм-канал КПРФ.Дон содержит общефедеральную новостную повестку.

На официальной платформе ростовского реготделения ЛДПР сообщается об отправке на передовую очередной партии гуманитарного груза и нового квадроцикла.

Представители фракции «Новые люди» информируют, что они обратились к министру просвещения РФ с предложением проводить в школах наглядные эксперименты, которые покажут детям, как на организм влияет сладкая газировка, чипсы и другие вредные продукты.

«Коммунисты России» пока замечены только в начавшихся дебатах на ТВ и радио.

«Справедливая Россия» по-прежнему делает ставку на наружную рекламу, активно используя билборды в городах и районах.

«ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ»

Тем временем, заведующий кафедрой социологии ЮРИУ РАНХиГС Роман Овчаренко высказал свое мнение по поводу предвыборной агитации на Дону.

- Ранее мной был предложен прогноз результатов этой избирательной кампании, исходя из раскладов политических сил и их потенциала на момент регистрации избирательных списков. Такой прогноз был сделан, исходя из наиболее общей, укрупненной картины оценки их потенциала. Более того, также было сделано предположение об острой конкурентной борьбе среди партий за депутатские кресла. Однако наблюдение за ходом предвыборной гонки показывает достаточно вялый характер пропагандисткой и агитационной работы партий. Да, город и область заполнились предвыборными плакатами и баннерами, пассивную информацию о кандидатах избиратель получает. Но вот реально прямого взаимодействия с избирателями, прямого диалога на встречах мы не видим. Складывается некое ощущение, что партии восприняли сделанный прогноз за итоговые результаты голосования и успокоились. Однако именно текущий период является для партий определяющим. В народе говорят— день год кормит. Так вот, образно выражаясь, и есть для партий тот условный «день», который в итоге повлияет на итог выборов, - говорит Роман Овчаренко.

«ПОРА АКТИВИЗИРОВАТЬ СВОИХ ИДЕОЛОГОВ»

Член Общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов ЗС РО, председатель Комиссии Общественной палаты Ростовской области Александр Нечушкин также дал свою оценку.

- Партии просыпаются. Но медленно. Предвыборная агитация стартовала почти две недели назад. Несмотря на жару, достаточно активно идут встречи во дворах и на предприятиях. Пока без скандалов и срывов, все споры в рамках политической дискуссии. Это плюс. Тумбы заполнились политической рекламой. Но зрелище скорее пестрое, чем креативное. Это, в лучшем случае, лица узнаваемых кандидатов, фотосессии и группы «вдохновленной молодежи», а то и просто цвета партии с номером в списке. Война слоганов присутствует, но довольно вялая. Партиям явно пора активизировать своих идеологов, чтобы успеть заинтересовать собой еще неопределившихся в политических предпочтениях жителей Дона. Это - важный вопрос, ведь в головах людей за яркими картинками и призывами смешались в блок «за все хорошее, против всего плохого» и левые, и правые, и центристы. А это значит, что партии должны активнее работать со СМИ, разъяснять свои программы или хотя бы отличия от других. Ведь в России сейчас более 20 действующих партий, но даже на выборы нашли силы выйти менее половины. Жара отступает и самое время вывести «борьбу за умы» избирателей на новый уровень. Будем следить, - комментирует он.

«СФОРМИРОВАЛАСЬ ОПРЕДЕЛЕННАЯ КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА»

Научный руководитель Ростовского государственного экономического университета (РГЭУ), член Общественной палаты Ростовской области Николай Кузнецов считает, что вся избирательная кампания проходит в рамках законодательства.

- Среди кандидатов появились новые лица, которые активно знакомятся с избирателями. В избирательный процесс активно внедряются новые технологии: одни партии в агитационной работе выставляют групповые фотографии, другие партии вообще не выставляю фотографии в агитационном блоке, а пишут только номер.

В настоящее время в избирательной кампании сформировалась определенная конкурентная среда, поддерживающая интерес избирателей к выборной кампании. Открыто и честно ведется конкуренция между кандидатами и партиями, с соблюдением толерантности друг к другу в процессе предвыборной гонки, - считает он.

«СОЗДАТЬ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Заведующий кафедрой теоретической и прикладной политологии Института философии и социально-политических наук ЮФУ Роман Пупыкин говорит, что очень радует, что нынешняя избирательная кампания по выборам депутатов в ЗСРО в настоящий момент проходит без громких скандалов со стороны оппонентов.

- Возможно, уровень политической культуры кандидатов и их консультантов на этой кампании растет и приходит осознание, что высокая степень общественной прозрачности, доступности информации и внимания к социальным медиа нанесет удар по репутации в случае применения грязных технологий. Это означает, что использование негативных пиар-технологий может иметь отрицательные последствия для поддержки кандидата со стороны избирателей, а также привести к юридическим последствиям.

Выборы — это не только способ прийти к власти, но и возможность установить связь с избирателями и создать долгосрочные отношения. Вместо использования грязных методов многие кандидаты предпочитают сосредоточиться на своих планах, идеях и предложениях для развития региона. Позитивный и конструктивный подход часто привлекает больше избирателей, - сказал он.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» сообщала, что отдать свои голоса за кандидатов в депутаты Законодательного Собрания можно будет 8, 9 и 10 сентября. В настоящее время в избирательной комиссии Ростовской области зарегистрированы областные списки шести партий. Выдвинуто 406 кандидатов в составе партийных списков и 243 по одномандатным округам партийных списков и 243 по одномандатным округам.

Списки кандидатов выдвинули шесть партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди» и Компартия «Коммунисты России».

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