Переход от беззаботного детства к ответственной юности: ростовский педагог рассказала, как подготовить первоклассника к школе

Ростовский педагог рассказала, как подготовить первоклашку к школе. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Еще неделя - другая - и местной детворе вновь придется вставать по будильникам и привыкать к расписанию. И если большинство ребят уже привыкли к таким изменениям, то у первоклашек начинается новый жизненный этап. Чтобы переход из беззаботного детства в учебные будни случился без стресса, ребенка нужно заранее к этому подготовить.

Ростовская учительница Галина Ушанева рассказала «КП – Ростов-на-Дону», в каком возрасте лучше отдавать ребенка в школу и в чем же заключается задача родителей при подготовке. Девушка также поделилась советами о том, как выстраивать отношения с учителем и расписала несколько интересных игр-методик, помогающих детям адаптироваться к школе.

ГОТОВ ЛИ К ПЕРЕМЕНАМ

По словам ростовчанки, чаще всего будущих первоклашек принимают в школу с 6,5 до 8 лет. Однако существуют и исключения.

- По заявлению родителей начало учебных будней может варьироваться. Кто-то предпочитает отдать малыша пораньше, чтобы тот не скучал в садике, другие же, наоборот, решают повременить. Вопрос лишь в том, насколько ребенок готов к таким переменам. В некоторых случаях малыши 4 - 5 лет лихо читают, считают и даже пишут. Многие скажут, ну раз буквы, цифры знает, значит, точно отдаем в первый класс.

Педагог из Ростова поделилась секретами адаптации школьников. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Но не все так однозначно. Помимо интеллектуального потенциала, существует еще эмоциональный и физиологический. Порой даже очень одаренным деткам сложно сидеть на одном месте. Кроме того, юные школьники сильно скучают по родителям, теряются и стесняются обратиться к постороннему человеку.

Галина уверена, что в первую очередь стоить обратить внимание на эмоциональное состояние ребенка - его психика должна быть устойчивой.

- Знания, опережающие программу это конечно хорошо. Но готовность к новым реалиям и способность логически размышлять куда важнее. Тут же возникает вопрос, а как это понять. Для начала обратите внимание на усидчивость, концентрацию, интерес к обучению. Важны коммуникативные навыки. Будущий ученик должен находить контакт как со взрослыми, так и со сверстниками. Помните, ребята, которые не ходили в детский сад, адаптируются сложнее и дольше.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ОСОБЕННОСТИ

Если вы все еще сомневаетесь, лучше всего обратиться за помощью к психологу, - продолжает собеседница.

- Это не какая-то глобальная терапия, а, скорее, единоразовое собеседование на 30 - 40 минут. Очень важно, чтобы во время сеанса рядом был кто-то из родителей или опекунов, так ребенку будет комфортнее и спокойнее. Сама процедура состоит из двух частей. Сначала мамы и папы заполняют анкету. В ней содержаться данные о семье, о малыше, состоянии его здоровья, его потребностях и особенностях. После этого будущему первокласснику задают несколько общих вопросов, например: «Как тебя зовут? Сколько лет? Назови полную дату? Какое сейчас время года? Почему ты так решил?»

Чтобы переход из беззаботного детства в учебные будни случился не так резко, родителям нужно подготавливать почву заранее. Фото: личный архив героя публикации.

По мнению ростовчанки, в некоторых случаях ребенку предлагают решить несложные задачи. Посчитать от 1 до 10 и обратно, назвать домашних животных, дни недели или времена года.

Перед поступлением в первый класс не стоит забывать про развитие логики, мышления, мелкой моторики и речи. Речевые проблемы напрямую влияют на обучаемость и успеваемость

ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛУЧИТСЯ

Для любого первоклашки школа – это очень важный этап, считает учитель.

- Это переход от беззаботного детства к ответственной юности. Поэтому отнестись к нему нужно серьезно. Старайтесь уделять ребенку больше внимания. Помимо традиционных домашних заданий, расспросов про оценки и дневник, старайтесь выделять время на прогулки, общение, игры и любые активности, которые вас объединяют. Почаще произносите такие фразы как: «Ты молодец», «Все обязательно получится», «Ты справишься», «Мы рядом».

Знаю, что в череде хлопот и забот, родители стараются побыстрее забрать чадо из класса и побежать по делам. Но в это мгновение стоит остановиться, выдохнуть и применить правило трех минут. Обсудите переживания ребенка, эмоции, впечатления, истории про одноклассников, учителя и даже меню в столовой. По истечении этого времени малыш начинает чувствовать себя услышанным, важным. Как бы странно ни звучало, но в дальнейшем вся школьная жизнь будет зависеть именно от этих факторов.

Еще неделя-другая и местной детворе вновь придется сменить летние наряды на строгую форму, вставать по будильникам и привыкать к расписанию. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

ХОЧЕШЬ ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ, НАЧНИ С СЕБЯ

Росточанка также рассказала, как выстраивать здоровые отношения с классным руководителем юного школьника

- Здесь в любом случае важны уважение и понимание, ведь родитель и учитель работают в одной упряжке. Не стоит думать, что мы - соперники или что хотим настроим ребенка против родителей. Если мамы и папы будут уважительно относиться к преподавателю, то школьник сознательно или бессознательно начнет перенимать такую модель поведения. Если у вас есть нерешенный вопрос или какая-то острая ситуация, поговорите один на один. Даже дома, когда никого нет рядом, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы чадо слышало нелицеприятные вещи в сторону педагога. Правильно ведь говорят: хочешь воспитать детей, начни с себя.

Галина уверена, что в такой коммуникации стоит прислушиваться друг к другу, иди на уступки и компромиссы. При первой встрече стоит обсудить какие-то детали обучения. Не лишним будет сказать приятные слова, ведь учитель тоже переживает во время знакомства. Никто не знает, как сложатся отношения в дальнейшем, оттого и появляются трепет и волнение.

Девушка поделилась советами о том, как выстраивать отношения с учителем и расписала несколько интересных игр-методик. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ

Чтобы малыш мог лучше адаптироваться и переключиться с лета на осень, учитель подготовила несколько интересных игр-методик.

1. «Корректор»

Для игры потребуются старые журналы или книги с крупным шрифтом. На выполнение задания следует отводить не более 5 минут.

Ребенку выдается текст. Взрослый говорит, например: «В тексте необходимо вычеркнуть все буквы «О». Работа «корректора» проверяется.

Игра в корректора - это систематическая тренировка внимания. На последующих этапах она проводится с постепенным усложнением заданий. Например, ведущий просит букву «О» зачеркивать, а букву «И» - подчеркивать. В процессе выполнения задания может быть дана команда «Наоборот!». При работе с текстом может предлагаться и большее количество заданий, в зависимости от того, насколько легко ребенок с ними справляется. Таким образом тренируются и концентрация внимания, и умение его переключать и распределять.

2. «Что изменилось?»

Взрослый выставляет на столе 6 - 7 игрушек. Предлагает ребенку их рассмотреть и запомнить. Далее предлагается закрыть глаза или повернуться спиной к столу. В это время взрослый убирает, добавляет, либо меняет местами 1–2 игрушки. Открыв глаза, ребенок должен посмотреть на выставленные игрушки и угадать, что изменилось.

3. «Соедини точки»

Инвентарь: бумага, ручка или цветные карандаши.

Нанесите точки на лист бумаги. Попросите ребенка соединить их так, чтобы получилась какая-нибудь замысловатая абстрактная фигура. А затем пусть он сам нарисует точки и даст соединить их вам. Главная задача не пропустить ни одну точку, чтобы все они стали частью какой-то фигуры. Как дополнение к игре можно подсчитать количество использованных в фигуре точек.

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