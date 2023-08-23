Табак гребли лопатами: В Ростовской области накрыли подпольную табачную фабрику

В цеху работали 12 иностранцев, 10 из которых не могли находиться в России. Фото: Южная оперативная таможня

Целое подпольное производство обнаружили правоохранители в Ростовской области. Сотрудники Южной оперативной и Ростовской таможен накрыли подпольный табачный цех в Морозовске. За незаконной работой застали больше десятка людей, а на складе нашли сотни тысяч сигарет.

БОЛЬШОЙ ЦЕХ И ЛАБИРИНТ ИЗ КОРОБОК

На кадрах оперативной съемки видно, как силовики совершают рейд. В неприспособленном для работы, освещенном яркими лампами здании, их явно не ждали. В цеху сдаются в руки представителей закона люди, занятые в подпольном бизнесе.

Все огромное помещение похоже на лабиринт — заставлено палетами с сырьем, с готовыми и еще нерасфасованными сигаретами, коробками с пока что безымянными пачками. На конвейерной ленте и на полу рассыпаны сигареты. На полу стоят огромные коробки с табаком — сырье оттуда достают большими лопатами.

- Таможенники обнаружили автоматизированную линию полного цикла, более 120 тысяч пачек сигарет четырех известных торговых марок и более 400 тысяч нефасованных сигарет, - рассказали в пресс-службе Южной оперативной таможни. - Также из незаконного оборота были изъяты 8,5 тонны смешанного измельченного табака, фасовочные материалы для изготовления сигаретных пачек, более миллиона поддельных белорусских акцизных марок, печати и документы учета производственного процесса различных организаций.

В цеху нашли 120 тысяч пачек и более 400 тысяч нерасфасованных сигарет. Фото: Южная оперативная таможня

СОБИРАЛИСЬ ПРОДАВАТЬ В ТРЕХ РЕГИОНАХ

Правоохранители установили, что сбывать контрафакт планировалось на рынках и в торговых павильонах Краснодарского края, Московской и Ростовской областей.

Всего во время совместной операции донских таможенников и представителей главного управления МВД по Ростовской области в подпольном цеху застали 12 человек — это были граждане Таджикистана и Узбекистана, десять из которых оказались незаконными мигрантами, и они теперь будут выдворены с территории России.

Сырье грузили лопатами. Фото: Южная оперативная таможня

- В отношении организатора подпольного табачного цеха и его пособника возбуждены дела по статьям «Производство и хранение товаров и продукции без маркировки, совершенное в особо крупном размере» и «Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору», - прокомментировали таможенники. - Также решается вопрос о возбуждении дела по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере».

Но ставить точку правоохранительные органы в деле пока не собираются. Расследование продолжается.

Незаконную продукцию собирались продавать в Московской области, на Дону и на Кубани. Фото: Южная оперативная таможня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Европейский сыр, украинские сладости и контрафактные Converse: таможенники не дали провезти «мимо кассы» 1,7 млрд рублей

В Ростовской области предприниматель может сесть на семь лет за миллион пачек сигарет из Эмиратов (подробнее)