Европейский сыр, украинские сладости и контрафактные Converse: таможенники не дали провезти «мимо кассы» 1,7 млрд рублей

За одну проверку ростовские таможенники нашли недоимку в бюджет более 100 миллионов рублей за сигареты без акцизных марок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... Три куртки!» Какое только добро наши люди не везут из-за границы или из России за ее пределы. И дело не в одной шубе или краснокнижных кораллах как сувенирах из теплых стран — счет идет на миллионы, а в сумме — на миллиарды, которые могли пройти мимо казны. О самых любопытных случаях читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

МИЛЛИОНЫ ОБНАРУЖАТ ЗА МИНУТЫ

Сегодня таможенная проверка редко занимает часы, а с новыми технологиями автоматических регистрации и выпуска товаров — минуты. Поэтому основной контроль идет после выпуска товара на внутренний рынок, в том числе мобильными группами. Только в 2022 году в Южном таможенном управлении провели 196 таких проверок, а годом раньше их было 210, что может говорить о снижении нагрузки на бизнес.

За год было возбуждено более 150 административных дел и 15 уголовных. Фото: Артур СЕЛИМОВ

- Бюджетная эффективность одной таможенной проверки составила 8,79 млн рублей - на 27,6 процента выше, чем в 2021 году, - рассказали в ведомстве. - Благодаря контролю после выпуска товаров удалось доначислить таможенных платежей, пеней, штрафных санкций в сумме 1,7 миллиарда рублей, это на 19 процентов больше, чем годом ранее.

СЫРЫ ЕВРОПЕЙСКИЕ, КОНФЕТЫ УКРАИНСКИЕ

Что входит в эти 1,7 миллиарда? На внутреннем рынке России было проведено 410 проверочных мероприятий, в результате которых из торгового оборота изъяли более трех тонн санкционной продукции на сумму более 600 тысяч рублей. Это болгарский перец, сыр, семена гороха, листья салата, груши, кондитерские изделия европейского и украинского производства.

Также удалось не допустить к распространению почти 11 килограммов запрещенных к ввозу в Россию сильнодействующих веществ, более 1,2 миллиона единиц табачной продукции — сигарет, табака для кальяна и другой никотинсодержадей продукции без акцизных марок на 240 миллионов рублей.

В Россию пытались провезти более трех тонн санкционных сыров, сладкого перца, сладостей и других продуктов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не обошлось и без подделок одежды и обуви - контрафактные «Adidas», «New balance» «Nike», «Reebok», «Puma», «Converse» по предварительной стоимости 1,8 млн рублей. Еще пытались ввезти почти три тысячи незадекларированных товаров — смартфонов, компьютерной техники, пиротехнических изделий, детских товаров, одежды, а также 9,5 тысячи других предметов — обуви, полотенец, постельного белья, меховых шуб и парфюмерии без обязательной маркировки — на 21 миллион рублей. По результатам проверок, где нашли все это добро, было возбуждено 157 дел об административных правонарушениях и 15 уголовных.

ДО СЕМИ ЛЕТ КОЛОНИИ ЗА СИГАРЕТЫ

Так, например, сотрудники Ростовской таможни, Транспортной прокуратуры и Управления на транспорте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу в Ростове проверили один из табачный магазинов в городе и нашли более 4,6 тысячи сигарет без акцизных марок. Владелец бизнеса стал фигурантом уголовного дела по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».

Благодаря тщательным проверкам мимо бюджета не прошли 1,7 миллиарда рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

При другой проверке Ростовская таможня обнаружила на складах у предпринимателя более миллиона пачек сигарет из ОАЭ без российских акцизных марок. После проверки удалось доначислить более 100 миллионов рублей таможенных платежей, которые могли пройти мимо казны. В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда табачных изделий группой лиц по предварительному сговору», максимальное наказание при доказательстве вины — до семи лет лишения свободы.

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