От санкционных сладостей до «бобов» для похудения: что задерживают на границе донские таможенники

От "брендовых" сумок до многомиллионных томографов пытаются ввезти в Россию незаконно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чего только не приходится «ловить» на границе донским таможенникам: они уже не удивляются ни санкционным украинским конфетам, ни кубинским сигарам на 700 тысяч рублей, ни многомиллионным медицинским аппаратам.

С начала 2022 года сотрудники Южного таможенного управления изъяли из торгового оборота 1342 килограмма санкционной продукции — сладкого перца, сыров, кондитерских изделий европейского и украинского производства. Что обычно пытаются провезти через границу, рассказали в пресс-службе ведомства и привели несколько самых любопытных случаев.

ОТ ШУБЫ ДО ПАРФЮМА

Кроме того, за первые 9 месяцев этого года на границе задержано более 1,1 миллиона единиц табачной продукции — сигарет, табака, никотинсодержащей продукции — без акцизных марок, более 2 тысяч контрафактных изделий, почти полсотни незадекларированных товаров — от смартфона до компьютерного томографа. Еще более семи тысяч товаров с нарушениями правил маркировки — от обуви и постельного белья до шуб и парфюма. При выявлении таких находок были возбуждены 116 дел об административных правонарушениях и даже девять уголовных дел. В результате бюджет государства пополнится еще на 90 с лишним миллионов рублей.

В зоне таможенного контроля находят немало нарушителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также таможенники рассказали, что за 9 месяцев 2022 года с территории Южного таможенного управления, в том числе и Ростовской области, в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области было отправлено почти 900 партий гуманитарных грузов общей массой более 73 тысяч тонн — их вывезли 6646 машин.

РАРИТЕТНЫЕ КНИГИ И «БОБЫ» ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Ростовских таможенников незадекларированными шубами и духами не удивишь. В этом году они передали министерству культуры раритетный томик «Сочинения Пушкина» 19 века. Книгу хотели вывезти на Украину контрабандой, но на границе ценный груз не пропустили.

Как объяснил таможенникам 53-летний житель Украины, книгу ему просто подарили, а на дату издания он не смотрел. Эксперты установили, что это седьмой том сочинений «Письма 1816-1837 годов», изданный в Москве в 1882 году, и книга представляет собой культурную ценность. Кроме самих текстов в книге находилась литография Малюкова «А.С. Пушкин с его карандашного рисунка, сделанного в Крыму в 1820 г.», а также лист с образцами почерка поэта в 1830 и 1820 годах.

Раритетный томик "Сочинения пушкина" увозили из России в багажнике авто. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

В своей работе таможенникам приходится и вечно худеющих барышень спасать. Например, в октябре они не пропустили посылку из Казахстана с некими «Королевскими волшебными бобами» - так назывались сомнительные таблетки для похудения. В коробке было 80 блистеров — это сразу 720 таблеток, в них содержалось более 200 граммов опасного для здоровья вещества. В отношении заказчика в России возбуждено уголовное дело о контрабанде сильнодействующих средств.

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