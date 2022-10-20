В Ростовской области на борту теплохода из Саудовской Аравии обнаружили незадекларированные запчасти для теплоходов и 600 литров краски

Капитан судна из Саудовской Аравии "из-за усталости забыл" задекларировать запчасти для теплоходов и 600 литров краски. Фото: Южное таможенное управление

В ростовский речной порт прибыл теплоход из порта Джидда в Саудовской Аравии. На борту судна был обнаружен незадекларированный товар. Об этом сообщили в пресс-службе ростовской таможни.

Таможенники нашли на судне запчасти для теплохода, а именно стартер для пуска двигателя, насос системы охлаждения дизель-генератора и плату водяной установки. Кроме того, на борту было еще более 600 литров лакокрасочных материалов различных видов. 41-летний капитан, являющийся гражданином России, сообщил, что товар он "из-за усталости забыл" задекларировать.

- В отношении перевозчика и капитана судна возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 16.2 ч.1 КоАП РФ "Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию", - сообщил и.о. начальника таможенного поста ростовского речного порта Сергей Турка.

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