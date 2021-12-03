Сотня флаконов духов для родни: ростовские таможенники нашли на корабле из Турции контрабандную парфюмерию

97 флаконов парфюмерии мужчина вез якобы родственникам. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

На таможенном посту Морского порта в Таганроге вместе с сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Ростовской области у моряка нашли контрабанду. Правда, при этом мужчина уверял, что вез почти сотню флаконов парфюмерии для родни

"ВЕЗ РОДСТВЕННИКАМ"

Когда в порт зашел теплоход, который прибыл из турецкого порта Самсун, таможенники проверили судно. Оказалось, что в каюте второго механика, 37-летнего гражданина России, нашлись незадекларированные товары — 97 флаконов парфюмерии и 23 пачки сигарет. Все это «добро» мужчина хранил в ящиках и нишах своего письменного стола.

Таможенникам он объяснил все очень просто: накупил в Турции всевозможной парфюмерии себе и родственникам на подарок. Мол, даже не знал, что ее нужно декларировать. А на сигареты декларацию заполнить просто забыл.

Сотрудники таможни, естественно, в такое количество родственников не поверили, как и в любвеобильность мужчины.

- Учитывая количество, ассортимент и предназначения выявленных товаров, к товарам личного пользования их отнести нельзя, - объяснил начальник таможенного поста Морского порта Таганрога Константин Савельев. - По этому факту недекларирования товаров, которые задекларированы должны быть, возбуждено дело об административном правонарушении, а второе — по несоблюдению запретов и ограничений.

ОТ МОНЕТ ДО КОРАЛЛОВ

Как рассказали корреспонденту "КП - Ростов-на-Дону" в пресс-службе Ростовской таможни, духи и сигареты - это далеко не самый редкий товар, который пытаются провезти через границу без декларирования и уплаты пошлин.

Так, у гостьи из Азербайджана на таможенном посту в аэропорту "Платов" нашли незадекларированные культурные ценности - старинную монету из золота 950 пробы, отчеканенную в Константинополе в начале 19 века, ценностью 2 руми.

А россиянка после отдыха в Турции привезла на память себе почти полкило коралла, который и без того находится под угрозой исчезновения.

Но чаще всего, конечно же, выезжающие и въезжающие забывают задекларировать наличные деньги, сумма которых в эквиваленте любой валюты превышает 10 тысяч долларов. Прячут и в подошву кроссовок, и в нижнее белье. А потом - когда добро конфискуют - жалеют, что не оформили декларацию.

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