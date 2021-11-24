В Ростове за мошенничество с 4 тысячами пар обуви задержали замначальника отдела таможни

Вещдоки незаконно забрали из камеры хранения, и они могли попасть на рынок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове по подозрению в мошенничестве задержан заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Южной оперативной таможни. Факт хищения в крупном размере товарно-материальных ценностей из камеры хранения вещественных доказательств задокументировали в службе по противодействию коррупции Южного таможенного управления. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе ведомства.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемый действовал в составе группы лиц по предварительному сговору. Используя служебное положение и подложные документы, с целью последующего хищения незаконно выдал партию обуви из 4056 пар, которая ранее была изъята и помещена в камеру хранения вещественных доказательств, - поделились деталями дела таможенники.

По материалам проверки документов, общая стоимость партии обуви составила более 900 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту в отношении таможенника возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения.

Расследование продолжается.

Напомним, о подробностях другого громкого дела с участием сотрудников таможни в Ростовской области стало известно в сентябре. Тогда донской следком смог пресечь деятельность преступной группы, в состав которой, по версии следствия, входили должностные лица Южного таможенного управления.

Тогда на автомобильном таможенном пункте пропуска в Матвеевом Кургане, на границе с Украиной, замначальника и два починенных предположительно помогали контрабандистам переправить через границу две фуры, заполненных нелегальными сигаретами - 40 тонн табачной продукции арабских производителей рыночной стоимостью свыше 100 миллионов рублей.

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