Портрет в форме маршала СССР, бассейн и купюры: что нашли при обыске в доме высокопоставленного полицейского из Ростовской области

В доме у сотрудника МРЭО прошли обыски. Фото: источник в правоохранительных органах региона

В Ростовской области расследуют уголовное дело, связанное с выдачей водительских удостоверений в Таганроге. Как рассказали в региональном следкоме, второй отдел по расследованию особо важных дел — о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики, возбудил уголовное дело в отношении двух мужчин. Это 41-летний сотрудник автошколы и 39-летний житель региона. Их подозревают в посредничестве при даче взятки.

ХОЛСТ МАСЛОМ И ОРДЕН ПОБЕДЫ

Источник издания в правоохранительных органах региона, в свою очередь добавил, что следователи сейчас устанавливают, кому именно из сотрудников МРЭО ГИБДД Таганрога представитель автошколы и посредник передавали взятку.

По словам источника, в рамках расследования силовики нагрянули с обысками в МРЭО, а также домой к его высокопоставленному сотруднику.

Результаты обыска в частном коттедже оказались неожиданными. Так, по словам источника издания, силовики нашли в доме полицейского его портрет, причем, выполненный в лучших традициях советского героического прошлого.

Полицейский из Таганрога изображен на портрете в форме маршала Советского Союза.Фото:источник в правоохранительных органах региона

Так, на холсте художник написал маслом работника таганрогского МРЭО в форме маршала. Советского Союза. На груди у полицейского из Таганрога – две медали «Золотая звезда» и орден «Победа». Даже не вооруженным глазом видно, что человек на портрете примерил на себя образ маршала Александра Василевского.

Кроме этого, в обысках в доме у донского полицейского просматривается еще одна аналогия. Но уже не с историей Советского Союза, а с ситуацией на Ставрополье.

НЕ ЗОЛОТОЙ УНИТАЗ

Там прошла спецоперация по задержанию начальника ГИБДД Ставропольскому краю Алексея Сафонова и более 35 его подчиненных. Задержанным инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями. Там также провели обыски как на рабочих местах правоохранителей, так и в их домах.

Особенно яркой оказалась атмосфера в особняке начальника ГИБДД Алексея Сафонова. Его дом, а также дом для прислуги построены в стиле версальского, вернее, ставропольского барокко. Везде – на стенах, перилах, мебели – много золота.

Ну а центром притяжения, раскрывшим тонкую дизайнерскую задумку, стали позолоченный унитаз и два трона в фойе.

Стоит отметить, что у донского полицейского жилище все же более скромное. Двухэтажный дом расположен в просторном дворе, по периметру которого высажены деревья. Сама территория застлана зеленым газоном, а вымощенная каменная дорожка ведет от дома прямо к бассейну, рядом с которым стоит шезлонг.

Во дворе красивые клумбы и газон. Фото: источник в правоохранительных органах региона

На снимках с обыска, которые «КП-Ростов-на-Дону» предоставил источник в правоохранительных органах региона, видны также две припаркованные во дворе иномарки.

В самом доме кроме портрета силовики нашли различные купюры: рубли, евро, доллары, а также десяток пластиковых карт различных банков.

У донского полицейского нашли деньги и карты. Фото: источник в правоохранительных органах региона

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что сотрудник автошколы и его знакомый год относили деньги лицу, отвечающему за выдачу прав. В последний раз мужчины передали пока что еще неустановленному злоумышленнику 192 тысячи рублей.

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