На Дону разыскивают сотрудников МРЭО, которые год выпускали на дороги необученных водителей

По версии следствия, в Таганроге не совсем законно выдавали права Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области продолжается расследование уголовного дела, связанного с выдачей водительских удостоверений в Таганроге. Как рассказали в региональном следкоме, второй отдел по расследованию особо важных дел — о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики, возбудил уголовное дело в отношении двух мужчин. Это 41-летний сотрудник автошколы и 39-летний житель региона. Их подозревают в посредничестве при даче взятки.

По версии следствия, еще в 2019 году подозреваемые передали взятку в сумме более 190 тысяч рублей за успешную сдачу практической части экзамена на права должностному лицу, ответственному за выдачу документов.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, взятка в размере 192 тысячи рублей была не первой. Так, целый год приятели носили купюры в конверте сотруднику МРЭО.

Правда, отметил собеседник издания, пока еще не установлено, кто конкретно из сотрудников отделения оказался не чист на руку. Личность злоумышленника, или, что вполне возможно, злоумышленников, сейчас устанавливается.

Собеседник издания также сказал, что досконально не известно, какое число водителей получили права за деньги, а не за знания. Но речь идет точно не меньше, чем о десятерых.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что на Дону высокопоставленный полицейский взял взятку айфонами, после чего стал фигурантом уголовного дела.

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