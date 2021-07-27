190 тысяч — за права: ФСБ и полиция пришли с обыском в отдел ГИБДД в Ростовской области

Двух мужчин подозревают в посредничестве во взяточничестве Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в отдел МРЭО ГИБДД Таганрога пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов. Поводом для визита стало подозрение о передаче взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Ростовской области.

190 ТЫСЯЧ — ЗА ПРАВА

Второй отдел по расследованию особо важных дел — о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики СУ СК по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении двух лиц. Это 41-летний сотрудник автошколы и 39-летний житель региона. Их подозревают в посредничестве при даче взятки.

- По версии следствия, в 2019 году подозреваемые, которые действовали группой и по предварительному сговору, передали взятку в сумме более 190 тысяч рублей за успешную сдачу практической части экзамена на права. Конкретный получатель пока не установлен, но известно, что это один из сотрудников отделения № 1 МРЭО ГИБДД в Таганроге.

ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ

Преступную практику пресекли сотрудники Управления ФСБ по Ростовской области и оперативно-розыскной части собственной безопасности Главного управления МВД региона.

Сейчас проводятся следственные действия: правоохранительные органы выясняют все обстоятельства преступления и выявляют всех причастных лиц.

Это не первая громкая новость за последние дни. Напомним, на прошлой неделе в Ростове задержали представителя правоохранительных органов из Республики Карачаево-Черкессии с подозрением в получении взятки.

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