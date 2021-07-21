В Ростове задержан сотрудник полиции по подозрению в получении взятки

Задержан полицейский из Республики Карачаево-Черкессия

В Ростове-на-Дону был задержан сотрудник МВД России. Полицейского подозревают в получении взяток в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области.

- По версии следствия, сотрудник полиции из Карачаево-Черкесской Республики поехал в командировку в Ростов-на-Дону для проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Установив лицо, причастное к преступлению, он встретился с его матерью и потребовал у нее взятку в размере 1,6 миллиона рублей за то, что не сын не будет привлечен к уголовной ответственности, - указано в сообщении.

В отношении сотрудника МВД было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 220 Уголовного кодекса «Получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

В ходе проведенных правоохранительными органами оперативных мероприятий подозреваемый был задержан.

Проводится проверка уголовному делу: выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

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