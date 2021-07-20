Экс-глава Песчанокопского района и его подчиненный получили по 6 лет колонии

Приговор в законную силу пока не вступил Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области по 6 лет колонии получили экс-глава Песчанокопского района и его подчиненный - начальник сектора имущественно-земельных отношений. Также им на 2 года запретили занимать управленческие должности. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, в течение трех лет - с 2014 по 2017 год - чиновники устраивали махинации с землей. Они незаконно регистрировали участки на своих сотрудников или других лиц. Для этого злоумышленники заставляли коллег вносить в документы ложные сведения. В результате администрации поселения и одному из собственников нанесли материальный ущерб.

Таким образом, подозреваемых осудили сразу по трем уголовным статьям: за мошенничество, превышение полномочий и служебный подлог. В прокуратуре добавили, что приговор в законную силу пока не вступил, и его еще могут его оспорить.

За похожие преступления в этом году завели дела в отношении главы Обильненского сельского поселения и и. о. председателя комитета имущественных отношений Азовского района.

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