В Ростовской области будут судить главу администрации сельского поселения

Дело рассмотрят в Красносулинском районном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области будут судить главу администрации Ковалевского сельского поселения Красносулинского района. Чиновника подозревают в халатности, повлекшей смерть человека. Об этом сегодня, 16 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По версии следствия, руководитель недобросовестно относился к своим обязанностям. Из-за его недосмотра не установили сигнализацию для оповещения людей и не составили списки жителей, нуждающихся в транспортировке в случае ЧП.

Это все привело к трагическим последствиям. В сентябре 2020 года во время лесного пожара огонь перекинулся на жилые дома около станции Замчалово, тогда не смогли спасти 85-летнюю женщину.

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