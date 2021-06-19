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Происшествия19 июня 2021 16:50

В Ростовской области завели дело после махинаций с 6 участками земли

Подозреваемая - и. о. председателя комитета имущественных отношений Азовского района
Ангелина СКИБА
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Сейчас обстоятельства преступления выясняют следоваатели

Сейчас обстоятельства преступления выясняют следоваатели

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Азовском районе и. о. председателя комитета имущественных отношений попала под уголовное разбирательство. Женщину подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, в 2017 году злоумышленница передала шести местным жителям участки, которые находились в зоне санитарной охраны источника водоснабжения. Как пояснили в Следкоме, это грубое нарушение норм земельного законодательства.

- В настоящее время выясняются все детали и обстоятельства преступления, - добавили в ведомстве.

Также в мае этого года в Азовском районе в махинациях с 11 участками земли заподозрили главу Обильненского сельского поселения. Это дело уже передали в суд