В Ростовской области завели дело после махинаций с 6 участками земли

Сейчас обстоятельства преступления выясняют следоваатели Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Азовском районе и. о. председателя комитета имущественных отношений попала под уголовное разбирательство. Женщину подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, в 2017 году злоумышленница передала шести местным жителям участки, которые находились в зоне санитарной охраны источника водоснабжения. Как пояснили в Следкоме, это грубое нарушение норм земельного законодательства.

- В настоящее время выясняются все детали и обстоятельства преступления, - добавили в ведомстве.

Также в мае этого года в Азовском районе в махинациях с 11 участками земли заподозрили главу Обильненского сельского поселения. Это дело уже передали в суд