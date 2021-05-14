В Ростове пожилого местного жителя заподозрили в убийстве по неосторожности

В Ростове под суд за непреднамеренное убийство пойдет пожилой местный житель Фото: "КП" Архив

В Ростове в отношении 64-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следователи выяснили, что 9 мая ростовчанин пригласил в гости свою 46-летнюю знакомую и вместе они распивали спиртные напитки. Внезапно между ними разгорелась ссора на почве личной неприязни. В результате этого мужчина избил свою оппонентку руками и ногами по туловищу и голове. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.

Мужчина был задержан после совершения преступления. В настоящее время он находится под стражей.

- По уголовному делу назначено проведение ряда судебных экспертиз, выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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