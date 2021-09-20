Таможенники из Ростовской области задержаны за покровительство контрабандистам

По версии следствия, сотрудники таможни помогали контрабандистам переправить через границу фуры с сигаретами. Фото: пресс-служба СК РФ

В Ростовской области пресекли деятельность преступной группы, в состав которой, по версии следствия, входили должностные лица Южного таможенного управления. Об этом сообщают в Следком России.

Как рассказали в ведомстве, на автомобильном таможенном пункте пропуска в Матвеевом Кургане, на границе с Украиной, замначальника и два починенных предположительно помогали контрабандистам переправить через границу две фуры, до верху забитых нелегальными сигаретами.

По данным следователей, в машинах находились 40 тонн табачной продукции арабских производителей рыночной стоимостью свыше 100 миллионов рублей. При этом никаких сопроводительных документов на продукцию не было.

На рабочих местах подозреваемых прошли обыски. Фото: пресс-служба СК РФ

За материальное вознаграждение трое таможенников обещали организовать беспрепятственное прохождение груза через государственную границу. Однако эта схема была пресечена сотрудниками первого отдела по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ и Управлением Службы экономической безопасности ФСБ России.

В результате операции были задержаны заместитель начальника таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска Матвеев Курган Ростовской таможни Южного таможенного управления ФТС России и два ведущих инспектора пункта пропуска. В зависимости от роли каждого они обвиняются в получении взятки, в посредничестве во взяточничестве и в превышении должностных полномочий.

«Досталось» и контрабандистам. На них завели дело по статьям «Дача взятки» и «Контрабанда».

Подозреваемых во взятке поймали с поличным. Фото: пресс-служба СК РФ

При этом в СК РФ сказали, что покровительство контрабандистам оказывали постоянно, а размеры взяток достигали нескольких миллионов рублей.

- По ходатайству следователя первого отдела по расследованию особо важных дел заместителю начальника таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска Матвеев Курган и его подчиненному уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

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