Из Ростова в Дубай пытались контрабандой вывезти 42 тысячи долларов

На нарушителя завели уголовное дело Фото: Артур СЕЛИМОВ

В аэропорту «Платов» ростовские таможенники нашли в ручной клади у пассажира международного рейса, вылетающего в Дубай, незадекларированные деньги 42 200 долларов США. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

- По действующему законодательству, ввозить или вывозить денежные средства можно на сумму не более 10 тысяч долларов США. Сумму свыше нужно задекларировать, - уточнили в ведомстве.

Таможенники напомнили, если путешественник располагает в любой валюте большей суммой, чем 10 тысяч долларов США, последует ответственность — как административная, так и уголовная.

В этом случае за вычетом разрешенных средств незадекларированной оказалась сумма 32 тысячи 200 долларов США.

- По данному факту в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наличных денежных средств», - добавили в Ростовской таможне.

Также в ведомстве напомнили, что при перевозке суммы более 100 тысяч долларов США вместе с подачей пассажирской таможенной декларации нужно представить документы, которые подтвердят происхождение этих средств.

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