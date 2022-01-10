Из Ростовской области через границу пытались вывезти 8 тонн фруктов без документов

В грузовике с полуприцепом экзотических фруктов оказалось на четверть больше, чем по документам. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

Сотрудники ростовской таможни выявили более 8 тонн незадекларированных фруктов, которые пытались вывезти из России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Грузовик «MAN» с полуприцепом под управлением гражданина Украины прибыл на таможенный пост под Новошахтинском со стороны России. Водитель подал необходимые документы, согласно которым в транспортном средстве перевозил фрукты и овощи общим весом 21 тонны 142,8 килограмма, - рассказали в пресс-службе ростовской таможни.

На "просвет" оказалось, что фура выглядит подозрительно. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

Когда грузовик осматривали с помощью специального мобильного досмотрового комплекса, таможенники обратили внимание на экране на область со странным цветом, которая отличалась от остального содержимого полуприцепа.

- В ходе таможенного досмотра в транспортном средстве обнаружено на 8 тонн 227,99 килограмма больше фруктов, чем указано в документах. Это гранаты, лимоны, ананасы, виноград, мандарины, манго, сливы, - уточняют в ведомстве.

Кроме того, на борту оказался не указанный в документах товар — больше двух центнеров свежих кокосов.

- Как пояснил водитель, кокосы он купил сам по «уценке» на той же базе, где и был погружен товар для получателя. Он собирался продать их на Украине, но задекларировать не успел, - пояснил начальник таможенного поста МАПП Новошахтинск Сергей Деревянченко. - По фактам недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию, в отношении и водителя, и владельца товаров возбуждены дела об административных правонарушениях.

Водитель признался, что кокосы купил сам, чтобы продать. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

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