"Затарился" на рынке в Ростове и ехал за границу торговать: Таможенники поймали челночника с одеждой и полотенцами

Водитель закупился на одном из Ростовских рынков и вез одежду за границу на продажу. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

Очередного «челнока» поймали ростовские таможенники, когда тот пытался незаконно вывезти из России партию одежды и парфюмерии. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

Как рассказали в ведомстве, на таможенный пост в поселок Матвеев Курган на автомобиле «Skoda Rapid» приехал гражданин Украины, чтобы покинуть пределы страны. Когда машину проверяли с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, сканер показал подозрительную картинку.

И в ходе таможенного досмотра сотрудники поста нашли на задних сидениях и в багажнике машины слишком много вещей. Так, там были незадекларированная одежда, ткани, полотенца и косметика — всего 339 предметов.

Мужчине пришлось рассказать проверяющим, что вещи эти он закупил на ростовском рынке и вез в Украину для перепродажи.

Одежды, тканей, кухонного текстиля и косметики при досмотре нашли почти 350 единиц. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

- Учитывая количество, ассортимент и предназначение выявленных товаров, к товарам для личного пользования они отнесены не были. - пояснил и.о. начальника таможенного поста МАПП Матвеев Курган Владимир Кодуа. - Также в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по факту недекларирования товаров, которые декларировать обязательно.

И это далеко не первый факт, когда ростовские таможенники ловят челночников. Так, в аэропорту «Платов» с начала года возбуждено уже более 700 дел об административных правонарушениях. Везут не только одежду на продажу, но и краснокнижные кораллы, золото-бриллианты, элитный алкоголь, табак и старинные монеты - предметы культурной ценности. Что еще везут в страну отпускники и вывозят, читайте в нашем материале.

Ассортимент из 339 незадекларированных товаров водитель разместил в своей легковушке. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

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