Ростовская таможня передала Минкульту «Сочинения Пушкина», которые пытались контрабандой вывезти на Украину

Раритет увозили из России в багажнике авто. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

Донские пушкинисты выдохнули с облегчением, хотя еще недавно хватались за сердце. Томик «Сочинения Пушкина» 19 века хотели вывезти из страны контрабандой, но на границе ценный груз не пропустили. И вот теперь эксперты доказали - книга является объектом культурного наследия и представляет большую ценность. Подробностями с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в пресс-службе Ростовской таможни.

РАРИТЕТ В БАГАЖНИКЕ

Как оказалось, оставить ценную книгу в России удалось еще под Новый год, в декабре прошлого года.

- 53-летний гражданин Украины за рулем автомобиля «ВАЗ 21114» прибыл на таможенный пост в Гуково со стороны России, - рассказали, как было дело, в ведомстве. - Во время осмотра транспортного средства с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса таможенники «на просвет» увидели подозрительный предмет в багажнике машины.

Житель Украины рассказал, что получил книгу в подарок и не знал о ее ценности. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

Когда находку извлекли из багажника, увидели книгу с тиснением «Сочинения Пушкина». Это оказался седьмой том сочинений - «Письма 1816-1837 годов». Когда томик передали на экспертизу, специалист подтвердил, что в руки к нему попал раритет. Оказалось, книгу издали в Москве почти полтора века назад — в 1882 году, и она представляет собой культурную ценность.

Кроме самих текстов в книге находилась литография Малюкова «А.С. Пушкин с его карандашного рисунка, сделанного в Крыму в 1820 г.», а также лист с образцами почерка поэта в 1830 и 1820 годах.

ГОВОРИЛ, ПРОСТОЙ ПОДАРОК

- Нарушитель рассказал, что книгу получил в подарок и не обратил внимания на дату издания. Он не предполагал, что она может представлять культурную ценность, - добавили в Ростовской таможне.

В книге был лист с образцами почерка поэта в 1830 и 1820 годах. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

В ведомстве напомнили, что, согласно законодательству, для вывоза культурных ценностей за пределы страны при прохождении таможенного контроля нужно заполнить пассажирскую таможенную декларацию и предоставить разрешение от Министерства культуры.

- По решению суда книга была конфискована и передана Управлению Министерства культуры России, - подытожили в таможне.

Теперь ценная книга попала в Министерство культуры. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

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