Таможенники Ростовской области пресекли контрабанду капсул для похудения

В посылке находились 80 блистеров со средством для похудения. Фото: пресс-служба Южной оперативной таможни.

Сотрудники Южной оперативной таможни обнаружили в международном почтовом отправлении из Казахстана запрещенные сильнодействующие вещества, сообщает пресс-служба таможни.

Как уточняют в ведомстве, в посылке находились 80 блистеров со средством для похудения «New Королевские волшебные бобы», содержащие 720 таблеток. Экспертиза подтвердила содержание в таблетках сибутрамина общей массой более 200 грамм.

Сейчас в отношении адресата посылки было возбуждено дело о контрабанде сильнодействующих веществ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Таможня на границе ДНР и Ростовской области прекратила свою работу с 5 октября

Прежняя госграница приобрела статус границы между субъектами Российской Федерации (подробнее)