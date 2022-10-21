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Происшествия21 октября 2022 10:37

Таможенники Ростовской области пресекли контрабанду капсул для похудения

В посылке из Казахстана было обнаружено 80 блистеров со средством для похудения
Анастасия ТАЛЫЗИНА
В посылке находились 80 блистеров со средством для похудения. Фото: пресс-служба Южной оперативной таможни.

В посылке находились 80 блистеров со средством для похудения. Фото: пресс-служба Южной оперативной таможни.

Сотрудники Южной оперативной таможни обнаружили в международном почтовом отправлении из Казахстана запрещенные сильнодействующие вещества, сообщает пресс-служба таможни.

Как уточняют в ведомстве, в посылке находились 80 блистеров со средством для похудения «New Королевские волшебные бобы», содержащие 720 таблеток. Экспертиза подтвердила содержание в таблетках сибутрамина общей массой более 200 грамм.

Сейчас в отношении адресата посылки было возбуждено дело о контрабанде сильнодействующих веществ.

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