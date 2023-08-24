Ищут подработку, чтобы собрать ребенка в школу: во сколько ростовчанам вышли покупки к 1 сентября

Некоторым родителям приходится брать подработку, чтобы купить все необходимое для ребенка в школу. Фото: Олег УКЛАДОВ

До Дня знаний осталось всего-ничего — неделя. Сейчас многие мамы, папы и бабушки с дедушками делают последние приготовления, чтобы собрать детвору в школу. Кому-то еще в июле с нуля собрал первоклашку, а опытным родителям старшеклассников надо всего-то докупить пару вещей. Узнали у мам, которые прошли предшкольные «круги ада» и закупились всем необходимым, в какую «кругленькую» сумму вышли сборы в школу.

50 ТЫСЯЧ НА ВТОРОКЛАШКУ

– В прошлом году, чтобы собрать дочку в первый класс, только на первое время у меня ушло 38 тысяч, – начинает свой рассказ мама второклашки из села в Миллеровском районе. - У нас в школе есть дресс-код, поэтому в прошлом году я купила ребенку два синих платья по 7,8 тысячи рублей каждое, два белых фартука по 1990 рублей. Еще гольфы, колготки, повседневную обувь и вторую пару на сменку. Это вышло где-то в пределах десяти тысяч.

По словам женщины, канцелярия, недостающие книги и портфель в прошлом году обошлись ей в сумме в 12,6 тысячи рублей. А когда учебный год начался, докупала дешевые рубашечки, юбки и спортивную одежду.

Некоторые мамы будут и осенью докупать школьные вещи. Фото: Олег УКЛАДОВ

– В этом году думала, что будет дешевле. Но оказалось, что дочь с прошлогодней одежды выросла. И пришлось все покупать чуть ли не заново, – вздыхает мама, подсчитывая траты.

Кроме того, что пришлось покупать заново школьную форму, женщина потратилась на рабочий стол с креслом для своей второклашки. По словам родительницы, очень важно, чтобы у ребенка было свое место для учебы.

– За школьный уголок я отдала без двухсот рублей девять тысяч. Форма в этом году подорожала на две тысячи рублей. Красивые банты на линейку тоже дорогие. Причем все стараюсь покупать в самых дешевых магазинах, – жалуется на цены собеседница.

К покупке канцелярских товаров женщина тоже подошла рационально. Она не стала идти на поводу дочки и покупать тетрадки с трендовыми рисунками и модный пенал, а набрала простых зеленых тетрадок, простецких ручек и ластиков.

– И то 12-листовые зеленые тетради уже не такие и бюджетные. Если раньше они стоили по девять рублей, сейчас меньше чем за 15 рублей нигде не найдешь. Но все рекорды по дороговизне побила обычная линейка. Сегодня купила ее за 240 рублей! – делится мама.

А еще дополнительные пособия стоят недешево, загибает пальцы при пересчете женщина.

– Мне еще повезло, купила у знакомых б/у книги за 800 рублей каждая.

По подсчетам матери, в этом году она потратила на школьные сборы 50 тысяч рублей.

– С моей зарплатой кассира в магазине в 15 тысяч рублей было тяжело собрать дочку в школу в этот раз. Пришлось даже «таксовать» в свободное время, - признается собеседница. - А еще надо компьютер докупить и принтер, так как скоро им в школе будут задавать домашние задания, где без принтера не обойтись. А постоянно ходить и распечатывать задания в нашем селе нет возможности.

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Немного легче со сборами обстоят дела у шестиклассников.

Старшеклашку собрать выйдет дешевле. Фото: Олег УКЛАДОВ

– 12 – 13 лет – такой возраст, когда у ребенка меняются вкусы. Он взрослеет и больше не хочет носить то, что когда-то так обожал в начальной школе, – говорит мама шестиклашки из Волгодонска. – В начале лета мой сын заявил, что больше не наденет свой старый рюкзак. Видите ли, он детский. Хотя по мне – добротный портфель.

В итоге пришлось потратиться на новый рюкзак. Заплатили за него 1 300 «серебряных».

Старая одежда подростку тоже оказалась мала. Две пары новых брюк обошлись в четыре тысячи рублей. Самая дешевая в этом списке оказалась рубашка за 700 рублей. А ботинки брали за полторы тысячи.

– Наш с канцтоварами особо не заморачивался. Ему все равно, что там на тетрадях нарисовано. Поэтому канцелярию за сына выбирала я. Вышло на тысячу.

По словам волгодончанки, этого пареньку хватит лишь на первый учебный месяц, так как потом наступят холода, и надо закупаться теплыми вещами. Сейчас их покупать не сезон, считает женщина, да и не целесообразно, так как к зиме ребенок снова подрастет.

«ОЧЕНЬ МНОГОЕ ОСТАЛОСЬ С ПРОШЛЫХ ЛЕТ»

Самыми малозатратными в предшкольной подготовке, по мнению многих, могут быть только старшеклассники. Но и их родителям сборы вышли в копеечку.

Мать девятиклассника из Гуково говорит, что потратила на сына к сентябрю чуть больше десяти тысяч. В эту сумму вошло 12 предметных тетрадей, 20 тетрадок в линию по 18 листов. Еще семь шариковых ручек, пять карандашей, ластик и дневник. А вот на линейке, циркуле, пенале, клее удалось сэкономить. Эта часть канцелярии перекочует из прошлого учебного года.

Чем старше ребенок – тем меньше приходится докупать канцелярских товаров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С покупкой одежды родительнице пока полегче: сын за лето не сильно подрос. И три прошлогодние рубашки школьник продолжит носить и в этом году. А брюки пришлось докупить. Одна пара обошлась женщине в 2,2 тысячи рублей.

– Прошлогодняя спортивная одежда тоже еще на него налезает. Поэтому не стали с новой заморачиваться. А рюкзак у него с пятого класса. Меняли только один раз молнию на нем.

Но еще мама планирует докупить атлас и контурные карты по истории и географии, рабочую тетрадь по английскому языку и несколько пособий по ОГЭ. На это она рассчитывает потратить до полутора тысяч рублей.

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