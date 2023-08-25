На выходных жара в Ростове и в донском регионе немного ослабнет. Фото: Татьяна ТИХОНОВА

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 26 - 27 августа, по прогнозам синоптиков, порадует жителей и гостей города спадом жары. Экстремальных значений на столбиках термометров ожидать не стоит — не более +30. По области складывается похожая картина, только ночью ожидается сильное понижение температуры в северных районах. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность и без существенных осадков. В субботу, 26 августа, будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14-16 градусов, днем +26-28.

В воскресенье, 27 августа, ночью ветер буден неоднократно менять свое направление и дуть со скоростью 5 метров в секунду, а днем установится юго-западный и западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14-16, днем +28-30 градусов.

В Ростовской области также будет облачно без осадков. В субботу ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха +13-18 градусов, местами столбики термометров опустятся до +7, а днем +21-26, по югу — до +29.

В воскресенье ночью переменный ветер 5 метров в секунду, днем юго-западный и западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13-18 градусов, а местами похолодает до +7, днем в зависимости от района температура будет варьироваться от +26 до +31 градуса.

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