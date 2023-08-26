Здесь понимаешь, что не можешь никого подвести: шахтер из Ростовской области рассказал о своих буднях

Далеко не всем подходит сложная и опасная профессия шахтера. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В последнее воскресенье августа страна празднует День шахтера. Представителей этой отважной профессии не так много, как раньше: немало шахт сегодня закрыто. Но это по-прежнему важная работа, к которой готов далеко не каждый. О том, как проходят будни человека, который каждый рабочий день спускается под землю, «КП – Ростов-на-Дону» рассказал шахтер из Ростовской области Александр Новойдарский.

ШАХТЕРСКАЯ ДИНАСТИЯ

Новойдарские – это целая шахтерская династия. 13 лет на шахте работает Александр, больше 15 лет спускается под землю его брат Денис. Четверть века отдал работе на шахте их отец Юрий Александрович, работал там и дед Александр Георгиевич Новойдарский.

- Я, когда школу закончил, отучился на газоэлектросварщика, пошел в армию, потом какое-то время работал в охране. Но понял, что это не мое. А что оно – мое? Отец сказал: «Попробуй на шахте поработать». Я попробовал, да так как-то и остался, не оттолкнула меня эта профессия, – рассказывает Александр.

Хотя работа сложная, да и много отнимает здоровья. Взять хотя бы тот факт, что весь свой рабочий день шахтеры белого света не видят.

ВЕСЬ ДЕНЬ – НА КОЛЕНЯХ

Работает Александр по три дня, а потом столько же отдыхает. Длится его рабочий день с 9.00 до 17.00. Хотя на самом деле начинается он гораздо раньше. Живет Александр в хуторе Лихом , на шахту его, как и других рабочих, отвозят на служебном автобусе.

На остановку мужчина выходит в 5.30. Минут за сорок доезжает до шахты. Здесь все переодеваются, получают наряд и едут к стволу. Потом опускаются около часа. А дальше начинается сама работа.

Девять лет Александр отработал горнорабочим очистного забоя. Теперь он – машинист горной выемочной машины.

Такая вот высота в проходе - не распрямишься. Фото героя публикации.

- Горнорабочий очистного забоя готовит дорогу для горной выемочной машины. А машина уже занимается добычей угля. Управляя ей, стою на коленях почти целый день. Выпрямиться удается только в штреках, но они встречаются редко, – рассказал Александр Юрьевич.

ЗАКАЛЕННЫЕ ТРУДОМ

Высота самого прохода, где работает машинист, - около полутора метров в высоту. Часто там стоит пыль столбом. Но шахтер уверяет, что дышится у них под землей легко – вентиляция хорошо работает, а все сотрудники обязательно надевают респираторы. А еще там одна и та же температура зимой и летом. В большинстве случае Александру комфортно работать с голым торсом.

Работы на шахте ведутся круглосуточно. Смена Александра заканчивается тогда, когда спускаются другие рабочие. После этого – подъем и дорога домой.

Дома мужчина оказывается ближе к десяти часам вечера. И так – три дня подряд.

Далеко не всем подходит сложная и опасная профессия шахтера. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Александр признается, тяжелей всего в его деле то, что вставать приходится рано. А вот к физическим нагрузкам он привык.

- Посоветовали бы своему сыну, как когда-то сделал ваш отец, идти на шахту работать?

- Нет, наверное. Но и отговаривать не стал бы особо, - рассказал Александр. - Если человек имеет желание, пусть идет. Опасно это, конечно, непросто. Но на шахте платят стабильно, да и коллектив хороший, дружный. Здесь люди осознают ценность жизни, умеют трудиться и понимают, что не могут никого подвести – все работаем в связке.

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